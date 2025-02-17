Названо фрукт, який рятує волосся від випадіння, зміцнює корені й робить локони густими

Учені з'ясували, що авокадо – єдиний фрукт, який запобігає випадінню волосся та стимулює його швидке зростання.

Завдяки високому вмісту вітамінів Е і B, а також корисних поліненасичених жирних кислот омега-3, авокадо живить шкіру голови, зміцнює волосяні фолікули і захищає локони від зовнішніх пошкоджень. Тому лікарі рекомендують включити цей фрукт до свого щоденного раціону. А косметологи радять користуватися масками основі авокадо, щоб відновити структуру пошкодженого волосся. Експерти наголошують, що регулярне вживання авокадо сприяє поліпшенню кровообігу шкіри голови, за рахунок чого волосся стає міцнішим і густішим.

Яка ще користь авокадо для здоров’я організму

Авокадо містить більше двадцяти вітамінів та мінералів, з них: фолієва та аскорбінова кислоти, калій, мідь, поліненасичені жирні кислоти омега-3. Саме тому він має купу корисних властивостей для організму.

Оскільки цей корисний фрукт містить жири, його використовують для виробництва косметичного масла, яке має антисептичний, заживлюючий та омолоджувальний ефекти. Його можна застосовувати для внутрішнього та зовнішнього вживання. Завдяки лецитину, масло сприяє нормалізації роботи серця, нирок, сечовивідної системи, печінки та жовчного міхура.

Користь авокадо для загального здоров’я.

Налагоджує кровообіг. Підвищує розумову активність, покращує пам’ять і когнітивні функції. Захищає організм від впливу вільних радикалів. Позитивно впливає на роботу нервової системи, підвищуючи стресостійкість. Підтримує правильну роботу м’язів. Зміцнює імунну систему. Нормалізує підвищений тиск. Допомагає швидко та безпечно схуднути.

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