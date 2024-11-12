Названо фрукт, який треба з’їсти перед сном, щоб міцно спати цілу ніч і не прокидатися

Цей екзотичний фрукт допомагає заспокоїтися, а також відновити сили після фізичних навантажень.

Ананаси містять у своєму складі мелатонін – гормон, який регулює наш сон. Медики рекомендують його вживати якомога частіше, щоб не мати проблем із засинанням. Розповідаємо, чому ананас позитивно впливає на сон, посилаючись на портал EatingWell.

Як ананас допомагає людині заснути: дослідження вчених

У 2021 році у виданні "Journal of Agricultural and Food Chemistry" було опубліковано висновки дослідження, яке показало, що в піддослідних після вживання ананаса рівень мелатоніну підвищився аж на 266%. Також науковці довели, що екзотичний фрукт підвищує рівень гормонів радості й щастя – серотоніну і триптофану, які сприяють якісному глибокому сну.

За рахунок вмісту магнію ананас допомагає розслаблювати м’язи та заспокоювати нервову систему. А це прямо впливає на якісний відпочинок та швидке засинання.

До того ж, ананаси містять амінокислотні сполуки – валін та лейцин. Тому медики рекомендують обов’язково випивати склянку ананасового соку зранку, щоб збадьоритися та підвищити рівень витривалості. Ананаси та сік також допомагають швидко відновлюватися після виснажливих фізичних навантажень.

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