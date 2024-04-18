Названо фрукт, який захищає від старіння і здатен подовжити життя на десятки років

Дякувати за такий вплив фрукта на здоров’я слід вітамінам, мінералам та клітковині, що містяться в ньому.
Здатністю уповільнювати процеси старіння і подовжувати життя володіє манго. Напевно, це найсмачніший екзотичний фрукт. Великий вміст вітамінів, мінералів і волокниста структура роблять його вкрай цінним для нашого здоров’я, молодості та краси. Розповідаємо, у чому користь манго, що лікує, кому вживати не слід.
8 причин їсти манго
Екзотичні плоди містять вітаміни А, С, Е, D і групи В, величезну кількість магнію, заліза, кальцію й цинку. Манго має антиоксидантні та протизапальні властивості, зміцнює імунітет, серце, судини та нервову систему. Фрукт можна назвати життєдайним, оскільки після його вживання відновлюються сили та енергія.
Корисні властивості манго:
- Налагоджує процеси травлення, пришвидшує метаболізм.
- Зміцнює захисні сили організму.
- Відновлює гостроту зору.
- Поліпшує еластичність шкіри та волосся
- Зміцнює серце й судини.
- Покращує пам’ять, активуючи роботу мозку.
- Зменшує ризики захворювання на рак.
- Допомагає організму в боротьбі із запальними процесами.
Яка користь манго: що лікує
- Нормалізує процеси травлення. Завдяки вмісту клітковини та води манго лікує хронічні закрепи. Так як у його волокнах містяться пребіотики, що створюють сприятливе середовище для корисних бактерій. Манго здатен пришвидшувати метаболізм, тому сприяє швидкому схудненню.
- Зміцнює імунітет. Манго здатен виводити токсини з організму й активізувати обмін речовин. За рахунок вмісту вітамінів А та С, каратиноїдів фрукт може створювати захисний бар’єр від вірусів і патогенних бактерій. Тому є прекрасним засобом для профілактики застуди та грипу. Також манго слід вживати при авітамінозі.
- Відновлює стан волосся та шкіри, бореться зі старінням. Манго містить багато вітамінів та нутрієнтів, тому здатен призупиняти процеси старіння. Вітамін С впливає на посилене вироблення колагену, вітамін А продовжує молодість та еластичність шкіри. Мідь захищає від вільних радикалів, а калій утримує вологу всередині шкіри. Тому манго високо цінується в косметології. Його сік та екстракт входять до масок, кремів, шампунів, лосьйонів тощо.
- Поліпшує зір. Високий вміст вітаміну А дозволяє допомагати у боротьбі з дегенерацією та втратою зору. Вітамін В6 захищає від утоми очей, яка може стати причиною постійного головного болю. Також манго допомагає при лікуванні короткозорості.
- Поліпшує роботу серця й судин. Манго здатен стабілізувати тиск, перешкоджає розвитку запальних процесів та появі пухлин. Завдяки високому вмісту пектину фрукт здатен покращувати еластичність судин, що є профілактикою атеросклерозу. Рекомендується їсти манго після операцій, бо він містить велику кількість заліза, тому відновлює процеси кровотоку.
- Запобігає захворюванню на рак. Завдяки вмісту великої кількості антиоксидантів манго бореться з вільними радикалами, що спричиняють рак. Тому його можна вживати для профілактики онкології кишківника, молочних залоз, простати, шкіри та крові. Поліфенол, що міститься в манго, знижує процеси окисного стресу, який є причиною появи ракових захворювань.
- Поліпшує настрій та пам’ять. Манго покращує настрій і долає депресивні стани. За рахунок вмісту глутамінової кислоти фрукт здатен покращувати пам’ять, активувати роботу мозку і захищати від загибелі нервових клітин. А вітаміни групи В допомагають поліпшувати якість сну. Манго здатен стимулювати вироблення "гормонів щастя", саме тому його вживання піднімає настрій. Також фрукт є природним афродизіаком, тому позитивно впливає на чоловічу потенцію та жіноче лібідо.
- Бореться із запаленнями в організмі. Манго має протизапальний ефект, тому його корисно вживати тим, хто має захворювання нирок та сечовивідної системи. Антисептичні властивості фрукта допомагають знімати біль ясен, тіла і знижувати температуру.
Коли не можна вживати манго
- Манго може спровокувати алергію, яка буде виражена симптомами: свербінням, почервонінням шкіри, кашлем, набряком губ.
- Фрукт може стати причиною дерматиту. У м’якоті манго міститься урушіол, який провокує висипання на шкірі.
- Порушує роботу нирок. За рахунок вмісту калію манго примушує працювати орган значно активніше, що призведе до болючого виведення каменів.
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