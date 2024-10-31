Названо харчові звички, які уповільнюють метаболізм

Для нормалізації метаболізму важливо не лише позбутися шкідливих звичок, але й сформувати нові, корисні.

Експерти назвали поширені харчові звички, які можуть серйозно порушити обмін речовин та ускладнити процес схуднення. Деякі з них здаються цілком нормальними, проте насправді завдають значної шкоди організму.

Які звички у харчуванні можуть сповільнити метаболізм - читайте на ТСН.ua.

Пропущений сніданок

Дієтологи наголошують: відмова від сніданку - одна з найшкідливіших звичок для метаболізму. Ранковий прийом їжі запускає обмін речовин на весь день. Без сніданку організм переходить у режим економії енергії, що призводить до уповільнення метаболізму.

Нічні перекуси

Прийом їжі пізно ввечері змушує організм працювати в той час, коли він має відпочивати. Це порушує циркадні ритми та негативно впливає на швидкість метаболізму. Експерти рекомендують останній прийом їжі за 3-4 години до сну.

Нестача білка

Недостатнє споживання білка призводить до втрати м'язової маси, яка відповідає за швидкість метаболізму. Фахівці радять включати джерела якісного білка в кожен прийом їжі.

Найкращими джерелами якісного білка є:

м'ясні продукти (куряча грудка (31 г білка на 100 г продукту), індичка (29 г білка), нежирна яловичина (26 г білка));

риба та морепродукти (тунець (23 г білка), лосось (20 г білка), креветки (24 г білка));

молочні продукти (грецький йогурт (10 г білка), кисломолочний сир (18 г білка), твердий сир (25 г білка));

рослинні джерела (сочевиця (9 г білка), квасоля (21 г білка), нут (19 г білка), кіноа (14 г білка), волоські горіхи (15 г білка)).

Зловживання цукром

Надмірне споживання цукру та простих вуглеводів викликає різкі стрибки інсуліну, що з часом може призвести до інсулінорезистентності та уповільнення метаболізму.

Нерегулярне харчування

Постійні перерви між прийомами їжі більше 4-5 годин змушують організм накопичувати жир "про запас". Дієтологи рекомендують їсти кожні 3-4 години невеликими порціями.

Недостатнє споживання води

Зневоднення значно сповільнює всі метаболічні процеси. Раніше ми повідомляли, яку кількість води треба пити людям різного віку щодня.

Монотонне харчування

Одноманітний раціон може призвести до дефіциту важливих нутрієнтів, які необхідні для нормального метаболізму. Важливо включати в меню різноманітні продукти.

Дуже низькокалорійні дієти

Різке обмеження калорій змушує організм переходити в режим "виживання", що призводить до значного уповільнення метаболізму. Зниження ваги має бути поступовим.

Як прискорити метаболізм

Експерти рекомендують:

починати день зі склянки води та повноцінного сніданку;

дотримуватися режиму харчування;

збільшити споживання білкової їжі;

пити достатньо води;

регулярно займатися фізичною активністю.

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