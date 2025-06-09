Названо гриби, які призупиняють процеси старіння: вони є справжнім еліксиром молодості

Яка користь білих грибів для здоров’я / © Unsplash

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Йдеться про білі гриби, які мають купу важливих мікроелементів, що захищають організм від передчасного старіння та нейродегенеративних захворювань. Про це пише ресурс «РБК-Україна».

Чому білі гриби можна вважати їжею для молодості: які переваги продукту

Науковці з’ясували, що білі гриби мають унікальні властивості, які гальмують процеси старіння на клітинному рівні. Усе завдяки двом потужним компонентам — ерготіонеїну та глутатіону. Ці антиоксиданти захищають клітини організму від руйнівної дії вільних радикалів, які провокують передчасне старіння шкіри, внутрішніх органів і сприяють розвитку хронічних захворювань.

Яка користь білих грибів.

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Містять більше антиоксидантів, ніж інші суперфуди. Дослідження вчених доводять: вміст антиоксидантів у білих грибах один із найвищих серед харчових продуктів. Регулярне вживання цих грибів допомагає зменшити окислювальний стрес, уповільнити процеси старіння, захистити клітини від ушкоджень.

Підтримують належну роботу мозку й захищають від вікових захворювань. Білі гриби здатні сповільнити погіршення когнітивних функцій. Ерготіонеїн позитивно впливає на стан нервової системи та знижує ризик нейродегенеративних захворювань, таких як хвороби Альцгеймера та Паркінсона.

Мають протизапальний ефект. Хронічне запалення — один із головних «двигунів» процесу старіння. Активні речовини у білих грибах мають сильну протизапальну дію, допомагаючи зменшити ризик серцево-судинних захворювань, полегшити стан за артриту та знизити рівень загального запалення в організмі.

Зміцнюють імунітет. Білі гриби містять потужну частку вітамінів групи В, селен, мідь та клітковину. Це ідеальна комбінація корисних мікроелементів для підтримки імунної системи й забезпечення організму енергією та витривалістю.

Доступність. На відміну від дорогих біологічних добавок чи продуктів, білі гриби легко знайти свіжими, сушеними та замороженими на ринках та в супермаркетах. До того ж, вони зберігають усі свої корисні властивості у будь-якому вигляді.

Як найкраще вживати білі гриби

Цей продукт можна вважати універсальним, він ідеально смакуватиме у будь-якій страві. Наприклад, білі гриби можна:

додавати до супів, рагу, пасти, омлетів і запіканок;

обсмажувати з цибулею та часником і подавати як окрему страву;

приготувати ароматне ризото чи різноманітні соуси.