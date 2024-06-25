Названо напій, який спалює 800 г жирової тканини за день і захищає від передчасного старіння

Цей напій не лише корисний для швидкого схуднення, він підтримує імунітет і захищає від багатьох захворювань.

Це зелений чай, який відомий своїми цілющими властивостями. Напій здатен покращувати самопочуття, заспокоювати і заряджати енергією на тривалий проміжок часу. А ще зелений чай допомагає швидше схуднути, як зазначають вчені. Розповідаємо, яка користь зеленого чаю для організму людини.

Як схуднути за допомогою зеленого чаю

Нідерландські науковці ще з 2009 року встановили, що напій допомагає швидкому схудненню. А все завдяки поліфенолам, які в ньому містяться. Щоб зелений чай дав максимальний ефект, його треба випивати по 3-4 чашки на день. Чай рекомендується вибирати крупнолистовий, оскільки напій у пакетиках проходить додаткову обробку, тому втрачає свої корисні властивості.

Лікарі не рекомендують вживати зелений чай для схуднення, не проконсультувавшись зі своїм дієтологом.

Яка ще користь зеленого чаю для організму людини

Сповільнює процеси старіння. Зелений чай містить вітаміни групи В, які допомагають нівелювати вплив сонячного проміння на шкіру, тому вона залишається пружною та еластичною значно довше. До того ж, у листі зеленого чаю є вітамін Е, який впливає на регенерацію та утворення нових клітин нашої шкіри. Також напій здатен активувати роботу мозку, запобігаючи появі деменції та хворобі Альцгеймера.

Зелений чай містить вітаміни групи В, які допомагають нівелювати вплив сонячного проміння на шкіру, тому вона залишається пружною та еластичною значно довше. До того ж, у листі зеленого чаю є вітамін Е, який впливає на регенерацію та утворення нових клітин нашої шкіри. Також напій здатен активувати роботу мозку, запобігаючи появі деменції та хворобі Альцгеймера. Протизапальний ефект. Зелений чай і донині використовують у китайській народній медицині для зниження запальних процесів в організмі. Також напій має кровоспинний ефект, допомагає швидше загоювати рани.

Зелений чай і донині використовують у китайській народній медицині для зниження запальних процесів в організмі. Також напій має кровоспинний ефект, допомагає швидше загоювати рани. Відновлює сили організму. Зелений чай містить у своєму складі достатньо кофеїну, щоб збадьорити вранці та відновити сили організму ввечері. Також напій покращує працездатність і когнітивні функції.

Зелений чай містить у своєму складі достатньо кофеїну, щоб збадьорити вранці та відновити сили організму ввечері. Також напій покращує працездатність і когнітивні функції. Знімає стрес та напруження. У листі зеленого чаю міститься L-теанін – сполука, яка знімає стрес, нервове напруження і покращує настрій.

У листі зеленого чаю міститься L-теанін – сполука, яка знімає стрес, нервове напруження і покращує настрій. Виводить токсини з організму. Зелений чай дуже добре пити для детоксикації організму, він допомагає вивести всі токсичні та шкідливі речовини.

Зелений чай дуже добре пити для детоксикації організму, він допомагає вивести всі токсичні та шкідливі речовини. Нівелює ризики онкології. За рахунок вмісту поліфенолів напій здатен захищати від впливу УФ-проміння і не дає розвиватися раковим клітинам.

За рахунок вмісту поліфенолів напій здатен захищати від впливу УФ-проміння і не дає розвиватися раковим клітинам. Оздоровлює серцево-судинну систему. Якісний зелений чай запобігає тромбоутворенню, розріджуючи кров, покращує еластичність судин та попереджає інсульт.

Якісний зелений чай запобігає тромбоутворенню, розріджуючи кров, покращує еластичність судин та попереджає інсульт. Допомагає від захворювань шкіри. Екстракт зеленого чаю широко застосовується виробниками косметики, оскільки він здатен тривалий час підтримувати молодість нашої шкіри. Окрім того, напій допомагає від висипів, псоріазу та передчасної появи зморшок.

Кому не можна пити зелений чай: яка шкода напою

Денна норма споживання зеленого чаю – це три-чотири чашки. Напій може нашкодити, якщо людина має проблеми із серцем, захворювання печінки, нирок та жовчного міхура.

Також не варто вживати зелений чай тим, хто приймає ліки для розріджування крові. Не слід поєднувати напій із енергетиками та кавою, може бути гіпертонія чи інші проблеми із серцево-судинною системою.

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