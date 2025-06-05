ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
564
Час на прочитання
2 хв

Названо напої, які в жодному разі не можна пити, коли на вулиці спека

Влітку, коли дуже хочеться пити, ми часто хапаємося за перший-ліпший напій, щоб утамувати спрагу. Але не всі напої однаково корисні у спеку, деякі з них здатні погіршити самопочуття, сприяють зневодненню та перегріванню організму.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які напої не можна пити у спеку

Які напої не можна пити у спеку / © www.freepik.com/free-photo

Лікарі рекомендують обережно вибирати напої у спекотну пору року, адже це питання не лише комфорту, а й безпеки. Від деяких із них може бути головний біль, слабкість і навіть тепловий удар. Розповідаємо, які напої не можна пити влітку, щоб не мати проблем зі здоров’ям.

Що краще не пити влітку: 5 напоїв, яких варто уникати у спеку

  1. Алкоголь. Навіть один келих пива чи вина у спеку може завдати організму серйозної шкоди. Алкогольні напої розширюють судини, що в поєднанні з високою температурою збільшує ризик перегріву. До того ж, вони діють як сечогінний засіб, що пришвидшує зневоднення організму. Тому виникає слабкість, запаморочення і погіршення самопочуття.

  2. Газовані солодкі напої. Лимонади, кола та інші шипучі напої з високим умістом цукру не лише не втамовують спрагу, а й навпаки, ще більше її посилюють. Велика кількість цукру викликає стрибок інсуліну, а потім відбувається різке падіння енергії. Окрім того, такі напої сприяють утворенню газів і можуть викликати дискомфорт у шлунку під час спеки.

  3. Кава та міцний чорний чай. Ці напої мають сечогінний ефект, через що організм втрачає багато рідини. У спеку це особливо небезпечно, адже людина активно пітніє. Надмірне вживання кофеїну може також викликати тахікардію, нервозність і зневоднення. Якщо не можете не пити каву, треба обмежитися однією чашкою на день і вживати більше води.

  4. Енергетики. У складі цих напоїв дуже багато кофеїну, цукру та синтетичних домішок. Вони підвищують артеріальний тиск, викликають перевтому нервової системи і можуть призвести до серцевого нападу, особливо за спеки.

  5. Холодне молоко й молочні коктейлі. Молочні продукти важко перетравлюються, тому можуть викликати відчуття тяжкості, здуття або нудоту, особливо якщо напій був занадто холодним. До того ж, у спеку підвищується ризик швидкого псування молочних напоїв, що може призвести до отруєння.

Найкращим варіантом у спеку залишається звичайна вода — чиста, кімнатної температури або трохи прохолодна. Можна додати до неї шматочок лимона, м’яти чи огірка, такі добавки не лише освіжатимуть, а й будуть корисними для здоров’я.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
564
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie