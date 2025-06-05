Названо напої, які в жодному разі не можна пити, коли на вулиці спека

Які напої не можна пити у спеку / © www.freepik.com/free-photo

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Лікарі рекомендують обережно вибирати напої у спекотну пору року, адже це питання не лише комфорту, а й безпеки. Від деяких із них може бути головний біль, слабкість і навіть тепловий удар. Розповідаємо, які напої не можна пити влітку, щоб не мати проблем зі здоров’ям.

Що краще не пити влітку: 5 напоїв, яких варто уникати у спеку

Алкоголь. Навіть один келих пива чи вина у спеку може завдати організму серйозної шкоди. Алкогольні напої розширюють судини, що в поєднанні з високою температурою збільшує ризик перегріву. До того ж, вони діють як сечогінний засіб, що пришвидшує зневоднення організму. Тому виникає слабкість, запаморочення і погіршення самопочуття. Газовані солодкі напої. Лимонади, кола та інші шипучі напої з високим умістом цукру не лише не втамовують спрагу, а й навпаки, ще більше її посилюють. Велика кількість цукру викликає стрибок інсуліну, а потім відбувається різке падіння енергії. Окрім того, такі напої сприяють утворенню газів і можуть викликати дискомфорт у шлунку під час спеки. Кава та міцний чорний чай. Ці напої мають сечогінний ефект, через що організм втрачає багато рідини. У спеку це особливо небезпечно, адже людина активно пітніє. Надмірне вживання кофеїну може також викликати тахікардію, нервозність і зневоднення. Якщо не можете не пити каву, треба обмежитися однією чашкою на день і вживати більше води. Енергетики. У складі цих напоїв дуже багато кофеїну, цукру та синтетичних домішок. Вони підвищують артеріальний тиск, викликають перевтому нервової системи і можуть призвести до серцевого нападу, особливо за спеки. Холодне молоко й молочні коктейлі. Молочні продукти важко перетравлюються, тому можуть викликати відчуття тяжкості, здуття або нудоту, особливо якщо напій був занадто холодним. До того ж, у спеку підвищується ризик швидкого псування молочних напоїв, що може призвести до отруєння.

Найкращим варіантом у спеку залишається звичайна вода — чиста, кімнатної температури або трохи прохолодна. Можна додати до неї шматочок лимона, м’яти чи огірка, такі добавки не лише освіжатимуть, а й будуть корисними для здоров’я.