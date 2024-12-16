Названо напої від хронічної втоми: швидко відновлюють сили і заряджають енергією

Через постійні стреси від проблем і надмірного навантаження люди все частіше страждають від хронічної втоми й емоційного виснаження.

Якщо ви страждаєте на хронічну втому, вкрай важливо підтримати свій організм вітамінами й корисними речовинами. Для цього не обов'язково бігти в аптеку за ліками, можна власноруч приготувати напої, які допоможуть швидко відновити сили. Вам знадобляться лише прості інгредієнти, які точно є на вашій кухні.

Які напої допомагають від хронічної втоми й емоційного виснаження

Виноградний фреш. Це корисний напій, який швидко допоможе відновити енергетичний баланс вашого тіла. Напій містить антиоксидантні сполуки, тому відновлює організм на клітинному рівні. Лише 2 столові ложки виноградного фрешу перед основним прийомом їжі – і ви відчуєте, що втома зникає, наче її й не було.

Це корисний напій, який швидко допоможе відновити енергетичний баланс вашого тіла. Напій містить антиоксидантні сполуки, тому відновлює організм на клітинному рівні. Лише 2 столові ложки виноградного фрешу перед основним прийомом їжі – і ви відчуєте, що втома зникає, наче її й не було. Горіхово-медовий напій. Також дуже гарний засіб для відновлення сил організму. Для приготування напою візьміть склянку горіхів, лимон і пів склянки меду. Подрібніть горіхи й лимон, залийте суміш медом і дайте настоятися дві години. Приймайте по столовій ложці тричі на день – через кілька днів ваш організм повністю відновиться.

Також дуже гарний засіб для відновлення сил організму. Для приготування напою візьміть склянку горіхів, лимон і пів склянки меду. Подрібніть горіхи й лимон, залийте суміш медом і дайте настоятися дві години. Приймайте по столовій ложці тричі на день – через кілька днів ваш організм повністю відновиться. Молоко з ромашкою і медом. Насипте у маленьку каструлю пів столової ложки сухої ромашки та залийте склянкою молока, доведіть до кипіння, зніміть з вогню й процідіть напій. Коли молоко трохи охолоне, додайте столову ложку меду. Пити засіб треба на ніч, вранці ви прокинетеся сповненими сил і в гарному настрої.

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