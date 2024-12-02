Названо наукову причину, чому люди прокидаються за декілька хвилин до будильника

Прокидатися до того, як пролунає будильник, може бути неймовірно прикро, особливо коли ви сподіваєтеся насолодитися останніми митями дрімоти. Науковці, пояснили, чому так відбувається.

Як передає Daily Star, внутрішній годинник вашого тіла будить вас зі сну так само ефективно, як і будильник.

Цикл сну і неспання контролюється білком, відомим як PER. Рівень цього білка коливається щодня, досягаючи піку ввечері і падаючи вночі. Коли рівень PER низький, кров'яний тиск знижується, серцебиття сповільнюється, а когнітивні функції затуманюються, через що ви відчуваєте сонливість.

Дотримуючись постійного графіку сну і прокидаючись в один і той же час щодня, ваше тіло вчиться підвищувати рівень PER в очікуванні будильника. Приблизно за годину до того, як ви маєте прокинутися, рівень PER підвищується разом з температурою тіла і кров'яним тиском.

Готуючись до стресу, пов'язаного з пробудженням, ваш організм виділяє суміш гормонів стресу, таких як кортизол. У результаті ваш сон поступово полегшується, тому ви часто прокидаєтеся раніше, ніж пролунає будильник.

Ваш організм не в захопленні від будильника. Він різкий і порушує всю ретельну підготовку. Він підриває мету поступового пробудження. Тому, щоб не бути грубо перерваним, ваше тіло робить дещо дивовижне: воно починає збільшувати рівень гормонів стресу на початку ночі. Організм отримує старт, щоб процес пробудження не був різко перерваний. Він настільки точний, що ваші повіки здригаються за лічені хвилини, а то й секунди до того, як пролунає будильник.

Нагадаємо, психолог пояснив, чому ми прокидаємся о третій годині ночі. Нічні пробудження – це природна частина циклу сну і не варто додатково стресувати через них.

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