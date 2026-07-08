Названо найбрудніші предмети, яких люди торкаються щодня: ризик вищий, ніж здається

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Зараження бактеріями можливе не лише після контакту з громадськими туалетами чи дверними ручками. Експерти попереджають, що багато предметів, якими ми користуємося щодня, можуть накопичувати мікроорганізми та становити прихований ризик для здоров’я.

Про це пише «Egeszseg Kalauz».

Фахівці зазначають, що небезпеку становлять не лише очевидно забруднені поверхні. Серед предметів, які люди використовують щодня, особливої уваги потребують клавіатури платіжних терміналів, ручки магазинних візків і смартфони.

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Через те, що цих поверхонь торкається велика кількість людей, на них можуть накопичуватися бактерії та віруси. Сам по собі дотик до предмета не означає зараження, однак ризик значно зростає, якщо після цього людина торкається очей, носа або рота.

Чому смартфон вважають одним із найбрудніших предметів

Експерти наголошують, що мобільний телефон супроводжує людину майже всюди — вдома, на роботі, у транспорті, магазинах, спортзалі, а дехто користується ним навіть у туалеті.

Через постійний контакт із різними поверхнями смартфон накопичує мікроорганізми. Саме тому лікарі радять регулярно протирати гаджет дезінфікувальними серветками та по можливості користуватися ним лише чистими руками.

Фахівці звертають увагу, що вдома також є предмети, які часто залишаються без належного очищення. Серед них:

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пульт дистанційного керування;

комп’ютерна клавіатура;

комп’ютерна миша;

дверні ручки;

вимикачі світла;

кермо автомобіля.

Регулярне очищення цих поверхонь допомагає зменшити ризик поширення мікроорганізмів.

Якщо поруч немає води та мила, можна скористатися антисептиком на спиртовій основі. Водночас експерти наголошують: засіб має містити не менше 60% спирту і залишатися на руках щонайменше 15 секунд, щоб подіяти ефективно.

Проте антисептик не замінює миття рук, якщо вони помітно забруднені, жирні або після контакту із сирим м’ясом, землею чи іншими забрудненнями. У таких випадках найкращим способом захисту залишається ретельне миття рук із милом під проточною водою.

Експерти рекомендують завжди мити руки перед їжею, після відвідування туалету, після роботи в саду, приготування сирого м’яса та після контакту з поверхнями, якими користується багато людей.

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Водночас вони наголошують, що найбільшу небезпеку становлять не самі предмети, а звичка торкатися обличчя брудними руками. Саме тому дотримання правил гігієни залишається одним із найефективніших способів профілактики інфекцій.

Нагадаємо, під час змиву унітаза в повітря потрапляють крихітні краплі води з небезпечними бактеріями, такими як кишкова паличка та золотистий стафілокок. Експеримент у Китаї показав, що вентиляція значно знижує концентрацію біоаерозолів. Закриття кришки перед змиванням також зменшує ризик поширення мікробів.

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