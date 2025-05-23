Названо найгірше морозиво, яке краще не купувати: про це треба знати кожному

Яке морозиво шкідливе для здоров’я / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Яке морозиво краще не купувати і чому

Експерти з безпеки харчування попереджають: перед тим, як купити морозиво, треба уважно прочитати інформацію про його склад. Щоб не купити продукт, який може завдати значної шкоди здоров’ю. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Фахівці категорично проти вживання морозива, яке містить рослинні жири. Цим складником недобросовісні виробники заміняють натуральні вершки, які є основою якісного продукту. Зазвичай додаються пальмова чи кокосова олія, які знижують не лише собівартість виготовлення морозива, а також його якість.

Чому морозиво з рослинними жирами небезпечне для здоров’я: 6 причин уникати цього продукту

Експерти з безпеки харчування назвали 6 причин, чому такий «смаколик» може нашкодити здоров’ю:

Реклама

Містить трансжири. У складі рослинних жирів часто присутні трансжири — шкідливі сполуки, які підвищують рівень «поганого» холестерину, збільшують ризик серцево-судинних хвороб і навіть можуть провокувати запальні процеси в організмі. Відсутність цінних поживних речовин. На відміну від натурального морозива, у такому продукті відсутні білки, кальцій, вітаміни та інші важливі складники, які зазвичай наявні в молочних жирах. В результаті організм не отримує жодної користі від таких ласощів. Забагато хімічних домішок. Щоб надати морозиву смаку й аромату, виробники активно додають штучні ароматизатори, барвники й стабілізатори. Це не лише маскує відсутність натуральних інгредієнтів, а й може викликати алергічні реакції чи подразнення кишківника. Маркетинговий хід. Часто таке морозиво пакують у яскраву, привабливу обгортку, що вводить в оману. Але якщо уважно прочитати дрібний шрифт на звороті, можна побачити фрази: «замінник молочного жиру» або «містить рослинні жири», що є тривожним сигналом. Низька якість продукту. Зазвичай морозиво з рослинними жирами продається у вигляді найдешевших ескімо, вафельних стаканчиків чи трубочок. Його виготовляють з мінімальними витратами, часто з неякісної сировини. Може бути шкідливим для дітей. Через високу концентрацію штучних добавок і відсутність корисних елементів, таке морозиво не рекомендовано давати дітям, адже їхній організм особливо чутливий до хімічних складників.

Як вибрати якісне морозиво: поради експертів

Щоб насолоджуватися смаком без шкоди для здоров’я, вибирайте морозиво, виготовлене за державним стандартом ДСТУ 4733:2007. Він гарантує, що продукт містить лише натуральні інгредієнти: молоко, вершки, вершкове масло та яєчний жовток. Особливо корисним вважається справжній пломбір — він має щонайменше 12% молочного жиру, ніжну текстуру й насичений вершковий смак.

Корисна порада: перед тим, як купити морозиво, уважно прочитайте інформацію про його склад і вибирайте продукт не за ціною чи упаковкою, а за якістю.