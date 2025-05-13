Названо найгірші макарони, які не можна їсти, але їх купують усі

Які макарони найшкідливіші / © www.freepik.com/free-photo

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Розповідаємо, які макарони вважаються небезпечними для здоров’я і чим їх замінити, посилаючись на ресурс «РБК-Україна».

Які макарони вважаються найшкідливішими: в чому небезпека продукту

Фахівці наголошують, що макарони з рафінованого борошна вищого ґатунку не мають корисних речовин, оскільки біле борошно під час виготовлення втрачає всі корисні властивості злакових — з зерна видаляються оболонка і зародок, що призводить до повної втрати рослинної клітковини, вітамінів групи B та мінералів.

Зазвичай цей вид макаронів має високий глікемічний індекс, тому після вживання таких продуктів може бути стрімке підвищення рівень цукру в крові. Також учені вже давно довели, що вживання продуктів, виготовлених з рафінованого білого борошна, спричиняє появу серцево-судинних захворювань.

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Як розпізнати шкідливі макарони: корисні поради

Склад продукту. Якщо на упаковці вказано лише «пшеничне борошно» без уточнення «durum» чи «тверді сорти пшениці», це може означати, що макарони виготовлено з білого рафінованого борошна.

Колір виробу. Якщо макарони мають білий колір чи дуже світлий відтінок, це може свідчити про те, що продукт практично не містить цільного зерна.

Текстура після приготування. Якщо макарони швидко розварюються чи злипаються, це означає, що вони виготовлені з м’яких сортів пшениці.

Чим замінити макарони з рафінованого борошна

Макаронні вироби з цільного зерна. Варто вибирати продукт з борошна грубого помелу, він міститиме багато клітковини, вітамінів і мінералів.

Продукт з бобових культур. Наразі є купа макаронів, які виготовлені з нуту й сочевиці, вони багаті на клітковину та якісний рослинний білок.

Альтернативні продукти. Також можна вибирати макаронні вироби з рису чи гречки, які вкрай корисні для здоров’я.