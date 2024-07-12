Названо найкорисніше м'ясо, в ньому більше білка, ніж у рибі: кому обов’язково його треба їсти

Які види м’яса можна вживати усім, а від якого краще відмовитися: поради лікарів.

М’ясо для українців є невід’ємним складником щоденного раціону. Немає такої людини, якій би не подобалося запечене, варене, смажене чи тушковане м’ясо. Однак лікарі рекомендують спочатку переконатися, що продукт не наноситиме жодної шкоди організмові, а вже тоді ласувати смаколиком. Розповідаємо, яка користь м’яса, які його види, кому вживати не слід.

Які корисні властивості м’яса

Продукт є потужним джерелом білка та вітамінів групи В.

М'ясо має купу вітамінів та мінералів, які налагоджують обмін речовин.

Впливає на правильне функціонування всіх систем організму.

М’ясо містить залізо, яке вкрай необхідно для належного рівня гемоглобіну та здоров’я серцево-судинної системи.

Яке м’ясо найкорисніше – червоне чи біле

М’ясо умовно поділяють на два види – червоне та біле. Курятина, індичка, кролятина, риба та інші морепродукти – це білий вид м’яса. До червоного належить яловичина, свинина, баранина, качка.

Дієтологи переконані, що біле м’ясо значно корисніше, ніж червоне, і ось чому. Червоний вид м’яса має вищу жирність та холестерин, що провокує набір зайвих кілограмів. Також червоне м’ясо може бути шкідливим для здоров’я серця. Вчені довели, що надмірне вживання цього виду продукту призводить до розвитку ракових захворювань.

А от біле м’ясо практично не завдає шкоди нашому здоров’ю. Продукт необхідно їсти усім, хто хоче тримати себе у формі, знизити рівень холестерину і дотримуватися правил здорового харчування. Найкращим продуктом для щоденного вживання буде кролятина, бо вона легко засвоюється організмом, містить найбільше білків та найменше жирів тваринного походження.

Щодо червоного виду м’яса, то найкращим вважається яловичина. Медики рекомендують їсти телятину за дотримання дієти і навіть маленьким дітям. Тому однозначно сказати, який вид продукту найкорисніший – білий чи червоний, досить складно. Все залежатиме від індивідуальних уподобань та стану здоров’я людини.

Яка добова норма м’яса, кому не можна вживати

Рекомендована щоденна норма м’яса має бути 1 грам на 1 кілограм маси тіла. Тобто, якщо ви важите 65 кілограмів, то вам можна з’їдати 65 грамів м’яса щодня. Найкраще їсти тушковане, варене чи запечене м’ясо на відкритому вогні.

М’ясо не можна їсти людям, які мають хвороби серця, судин, нирок, печінки та кишківника. Якщо у людини високий рівень "поганого" холестерину, лікарі також не рекомендують вживати продукт, особливо червоне жирне м’ясо. Оскільки можна спровокувати інфаркт та інсульт.

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