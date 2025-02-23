Названо найкорисніші консерви для здоров’я людей похилого віку: зміцнюють серце та кістки

Розповідаємо, які рибні консерви вважаються найкориснішими для людей похилого віку.

Чи справді рибні консерви корисні для здоров’я: пояснення лікарів

Медики вважають рибні консерви ідеальним продуктом, особливо для літніх людей, і ось чому. Адже їх не треба готувати, досить легко відкрити й можна одразу ласувати смачною рибкою. А ще така їжа містить купу вітамінів та корисних мікроелементів, які зберігаються під час термічної обробки. Експерти переконують, що риба зберігає всі вітаміни, жири, антиоксиданти й мінерали після смаження чи запікання. Головне, її треба правильно консервувати і зберігати.

Лікарі радять включати рибні консерви до свого щоденного раціону усім, кому за 60. Оскільки такий продукт має всі необхідні речовини для того, щоб тримати себе в чудовій фізичній формі навіть у зрілому віці. Зокрема, рибні консерви містять вкрай важливі вітаміни групи В та D, також залізо, йод і кальцій, що сприяють належній роботі серця й судин, а також зміцнюють кісткову тканину й захищають суглоби від запалень.

Які консерви вважаються найкориснішими для здоров’я людей зрілого віку

Сардини. Лікарі рекомендують їсти цей вид консервів усім, хто хоче мати здорове серце і знизити рівень "поганого" холестерину. Цей продукт практично не містить ртуті, насичений кальцієм, вітамінами В, D, Е та А, також має у своєму складі корисні поліненасичені жирні кислоти омега-3, які захищають організм від багатьох старечих захворювань. За рахунок вмісту кальцію й вітаміну D продукт зміцнює кістки та запобігає різноманітним запальним процесам сполучної тканини.

Лікарі рекомендують їсти цей вид консервів усім, хто хоче мати здорове серце і знизити рівень "поганого" холестерину. Цей продукт практично не містить ртуті, насичений кальцієм, вітамінами В, D, Е та А, також має у своєму складі корисні поліненасичені жирні кислоти омега-3, які захищають організм від багатьох старечих захворювань. За рахунок вмісту кальцію й вітаміну D продукт зміцнює кістки та запобігає різноманітним запальним процесам сполучної тканини. Печінка тріски. Така консерва позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи, запобігаючи утворенню тромбів. Після сорока років кров людини стає густішою, а тромбоцити, які відповідають за згортання крові, часто склеюються між собою, через що утворюються тромби – згустки крові. Ці тромби можуть закупорити судини й стати причиною інфаркту та інсульту. А печінка тріски містить цінну речовину – гепарин, яка здатна розріджувати кров та нівелювати появу тромбоцитів.

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