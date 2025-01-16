Названо найкорисніші продукти для серця й судин: їх треба їсти щодня

На сьогодні вік серцевих хвороб значно помолодшав, якщо ви не хочете поповнити лави хворих, варто подбати про своє щоденне харчування.

Аби якомога довше бути здоровими і почуватися енергійними, треба обов’язково вживати продукти, які вкрай корисні для серця й судин. Також рекомендовано уникати переїдання, вживання жирної та гострої їжі, газованих напоїв та алкоголю, тоді серцево-судинна система буде в нормі.

Які корисні продукти для здоров’я серця та судин: поради лікарів

Горіхи. Мигдаль, арахіс, волоські горіхи й фісташки багаті на вітамін Е, який знижує рівень поганого холестерину у крові й робить стінки судин еластичними.

Мигдаль, арахіс, волоські горіхи й фісташки багаті на вітамін Е, який знижує рівень поганого холестерину у крові й робить стінки судин еластичними. Вівсянка не лише здатна зарядити енергією, вона допомагає швидко й безпечно схуднути, запобігає розвитку діабету та зміцнює здоров'я серця. Ця каша містить розчинну клітковину, яка всмоктує поганий холестерин і виводить його із організму. Але таку користь має лише вівсяна крупа, яку треба варити.

не лише здатна зарядити енергією, вона допомагає швидко й безпечно схуднути, запобігає розвитку діабету та зміцнює здоров'я серця. Ця каша містить розчинну клітковину, яка всмоктує поганий холестерин і виводить його із організму. Але таку користь має лише вівсяна крупа, яку треба варити. Авокадо містить поліненасичені жирні кислоти, які знижують ризик виникнення тромбів, Також фрукт багатий на антиоксиданти, що покращують настрій, сповільнюють старіння та запобігають онкології. А ще в авокадо є калій, який допомагає постачати кисень до мозку, чим активує його діяльність.

містить поліненасичені жирні кислоти, які знижують ризик виникнення тромбів, Також фрукт багатий на антиоксиданти, що покращують настрій, сповільнюють старіння та запобігають онкології. А ще в авокадо є калій, який допомагає постачати кисень до мозку, чим активує його діяльність. Риба містить безліч мінеральних речовин та поліненасичених жирів, які нівелюють ризик появи атеросклерозу. Жирна морська риба є прекрасним замінником будь-яких видів м’яса.

містить безліч мінеральних речовин та поліненасичених жирів, які нівелюють ризик появи атеросклерозу. Жирна морська риба є прекрасним замінником будь-яких видів м’яса. Шоколад. Гіркий шоколад невимовно корисний для серця та судин, як зазначають науковці. Однак варто вибирати той продукт, який містить не менше 70% какао. А ще кориснішим буде чорний шоколад без цукру.

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