Названо найкорисніші продукти для серця й судин: їх треба їсти щодня

На сьогодні вік серцевих хвороб значно помолодшав, якщо ви не хочете поповнити лави хворих, варто подбати про своє щоденне харчування.
Аби якомога довше бути здоровими і почуватися енергійними, треба обов’язково вживати продукти, які вкрай корисні для серця й судин. Також рекомендовано уникати переїдання, вживання жирної та гострої їжі, газованих напоїв та алкоголю, тоді серцево-судинна система буде в нормі.
Які корисні продукти для здоров’я серця та судин: поради лікарів
- Горіхи. Мигдаль, арахіс, волоські горіхи й фісташки багаті на вітамін Е, який знижує рівень поганого холестерину у крові й робить стінки судин еластичними.
- Вівсянка не лише здатна зарядити енергією, вона допомагає швидко й безпечно схуднути, запобігає розвитку діабету та зміцнює здоров'я серця. Ця каша містить розчинну клітковину, яка всмоктує поганий холестерин і виводить його із організму. Але таку користь має лише вівсяна крупа, яку треба варити.
- Авокадо містить поліненасичені жирні кислоти, які знижують ризик виникнення тромбів, Також фрукт багатий на антиоксиданти, що покращують настрій, сповільнюють старіння та запобігають онкології. А ще в авокадо є калій, який допомагає постачати кисень до мозку, чим активує його діяльність.
- Риба містить безліч мінеральних речовин та поліненасичених жирів, які нівелюють ризик появи атеросклерозу. Жирна морська риба є прекрасним замінником будь-яких видів м’яса.
- Шоколад. Гіркий шоколад невимовно корисний для серця та судин, як зазначають науковці. Однак варто вибирати той продукт, який містить не менше 70% какао. А ще кориснішим буде чорний шоколад без цукру.
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