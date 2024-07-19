Названо найкорисніші ягоди для жіночого здоров’я: їх варто їсти всім жінкам за 40

Це журавлина. Складно навіть уявити, але журавлина є настільки потужним джерелом корисних речовин, що її можна назвати справжнім суперфудом для нашого здоров’я. Особливо ці ягоди варто їсти всім жінкам за 40, і ось чому. Журавлина містить кальцій, магній, натрій, калій, фосфор, залізо, вітаміни PP, В1, В2, В6, В9, С та Е. Ці мікроелементи необхідні для належного функціонування всіх систем жіночого організму у період менопаузи та гормональних збоїв. Розповідаємо, яка ще користь журавлини, як її правильно вживати.

Яка користь журавлини, чому її треба обов'язково додавати до раціону

Антиоксидантна дія. Ягода містить антиоксиданти, тому спроможна знищити вільні радикали в організмі, що є причиною раку. Журавлина також покращує стан шкіри, нігтів і волосся.

Ягода містить антиоксиданти, тому спроможна знищити вільні радикали в організмі, що є причиною раку. Журавлина також покращує стан шкіри, нігтів і волосся. Зміцнює серце й судини. Журавлина здатна знижувати рівень поганого холестерину в крові та покращувати кровообіг. Забезпечує ефективний захист серця й судин від різних захворювань та запалень.

Журавлина здатна знижувати рівень поганого холестерину в крові та покращувати кровообіг. Забезпечує ефективний захист серця й судин від різних захворювань та запалень. Знижує кров'яний тиск. Вчені довели, що регулярне вживання ягід здатне нормалізувати високий тиск.

Вчені довели, що регулярне вживання ягід здатне нормалізувати високий тиск. Зміцнює імунітет. Журавлина містить вітаміни А і С, які здатні зміцнити імунітет і захистити організм від вірусних захворювань.

Журавлина містить вітаміни А і С, які здатні зміцнити імунітет і захистити організм від вірусних захворювань. Протизапальний ефект. За рахунок вмісту антиоксидантів журавлина протидіє запальним процесам в організмі.

За рахунок вмісту антиоксидантів журавлина протидіє запальним процесам в організмі. Антибактеріальна дія. Ягода містить проантоціаніди, які нівелюють хвороботворні бактерії й не дають їм закріпитися на стінках сечового міхура. Тому її треба їсти усім, хто має захворювання сечовивідних шляхів.

Як найкраще вживати журавлину

Сама ягода може бути дуже кислою та дещо терпкою, однак її можна по-різному готувати й додавати до інших страв.

Наприклад, це можуть бути соки, смузі, соуси до м'яса та овочів. Ягоду можна сушити та заморожувати, щоб потім варити компот та робити ароматні чаї. Також журавлину додають до різноманітної випічки та десертів. Після обробки, завдяки вмісту кислоти, ягода зовсім не втрачає своїх поживних та корисних властивостей.

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