Названо найкорисніший білковий продукт, який допомагає схуднути і тримати вагу в нормі

Людині, яка хоче схуднути або просто підтримувати себе в належній формі, потрібно на кожен кілограм ваги отримувати з їжі 1,5 г білка.

Найкориснішим малокалорійним білковим продуктом вважається консервований тунець у власному соку. Це потужне джерело білка і майже без жиру. Він засвоюється організмом з колосальними енерговитратами, тому допомагає тримати тіло у належній формі та зберігає м’язову масу. Розповідаємо, яка ще користь тунця для здоров’я, у чому може бути шкода продукту.

Чому тунець – найкорисніший білковий продукт

Сто грамів тунця у власному соку містить 25 грамів білка, який засвоюється організмом на 95%. До речі, білок цієї риби містить аж двадцять амінокислотних сполук, вісім з яких є незамінними.

Тунець у власному соку дає людині 25 грамів білка разом з мінімальною кількістю калорій. Тому цю рибу можна вважати найменш калорійним джерелом білкової сполуки. До того ж, консервований тунець практично не містить жиру, чого не можна сказати про дієтичне м’ясо чи інші види риби. Але не варто плутати консерви з олією з продуктом у власному соку, бо вони можуть бути вкрай шкідливими не лише для фігури, а й для загального здоров’я організму.

Яка ще користь тунця для здоров’я людини

У рибі міститься дуже багато ніацину – вітаміну, що корисний для активної роботи мозку та нервової системи. Також цей вітамін здатен нормувати рівень холестерину в крові та зміцнювати серцево-судинну систему. Сто грамів консервованого тунця містить аж три добові норми ніацину.

Тунець – це потужне джерело магнію, цинку, фосфору, селену і заліза, а також вітамінів A та E. Тому лікарі рекомендують обов’язково включати рибу до свого щоденного раціону. Також тунець містить велику частку йоду, який є вкрай важливим для правильної роботи щитоподібної залози.

Яка шкода тунця

У м’ясі цієї риби може накопичуватися ртуть, яка є дуже небезпечною для організму. Звичайна порція риби жодної шкоди не принесе, але вживати її у великій кількості не варто. Тунець не можна їсти вагітним жінкам, бо ртуть може негативно вплинути на формування плоду.

Консервована риба може містити багато солі та олії, тому краще вибирати тунець у власному соку.

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