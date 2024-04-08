Названо найкорисніший чай у світі: допомагає позбутися багатьох проблем зі здоров'ям

Такий напій готується з кількох інгредієнтів, які активують належну роботу всіх систем організму.
Це чай масала – традиційний індійський напій, який вирішує відразу кілька проблем зі здоров’ям, налагоджуючи правильну роботу всіх систем організму. Розповідаємо, із чого готують чай масала, яка його користь і як приготувати.
Із чого готують чай масала
Основний інгредієнт напою – це звичайний листовий чай. Для приготування в домашніх умовах підійде крупнолистовий чорний чай без будь-яких домішок. Оскільки туди ще необхідно додавати прянощі для підсилення корисних властивостей і смакових якостей напою.
У якості підсолоджувача найкраще брати мед, можна цукор і цукрозамінники. Також замість цукру додають згущене молоко, щоб зробити смак напою більш насиченим та вершковим. У чай обов’язково додається коров’яче молоко.
Найголовнішою складовою чаю масала є спеції. Саме вони роблять напій упізнаваним з-поміж інших. Для приготування традиційного чаю масала використовують імбир, корицю, кардамон, мускатний горіх, гвоздику, чорний перець. Втім, склад прянощів можна варіювати за своїми особистими вподобаннями.
Яка користь чаю масала: що лікує
Чай роблять корисним спеції, які входять до його складу. Кожна з них по-своєму впливає на здоров’я організму. З найкорисніших властивостей чаю є такі:
- Налагоджує правильну роботу серця й судин.
- Активує мозкову діяльність і захищає від деменції та хвороби Альцгеймера.
- Розганяє метаболізм і поліпшує процеси травлення.
- Зміцнює захисні функції організму.
- Знімає втому та заспокоює.
- Позбавляє від стресових станів та попереджає депресію.
- Виводить токсини та шлаки з організму.
- Знімає набряки, нівелює можливість утворення злоякісних пухлин.
- Втамовує голод і заряджає організм енергією на тривалий проміжок часу.
- Допомагає швидко заснути, запобігаючи безсонню.
- Знижує рівень "поганого" холестерину.
- Зміцнює м’язи та судини, підвищуючи їхню еластичність.
- Налагоджує роботу нервової системи.
Як приготувати чай масала: рецепт
Щоб приготувати напій, треба зібрати такі складники:
- 3-4 чайні ложки крупнолистового чорного чаю;
- пів літра молока;
- цукор чи мед за смаком;
- прянощі: чорний перець, корінь імбиру, кардамон, гвоздика, кориця або інші.
Спосіб приготування чаю масала.
- Насипте у каструлю воду, доведіть до кипіння і додайте чорний чай. Применшіть вогонь і варіть 3-5 хвилин.
- У іншій ємності доведіть до кипіння молоко, додайте підсолоджувачі, перемішайте і зніміть з плити.
- Усі спеції подрібніть у ступці до стану порошку. Можна купити готові прянощі для чаю масала, вони продаються вже у суміші.
- Додайте прянощі у чай і ще варіть хвилину-дві на повільному вогні.
- Потім з’єднайте чай та молоко, доведіть до кипіння і знімайте з плити.
- Готовий чай процідіть і можна смакувати корисний напій.
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