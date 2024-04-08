Категорія
Здоров’я
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Названо найкорисніший чай у світі: допомагає позбутися багатьох проблем зі здоров'ям

Названо найкорисніший чай у світі: допомагає позбутися багатьох проблем зі здоров'ям

Яка користь чаю масала: що лікує / Фото: Freepik

Такий напій готується з кількох інгредієнтів, які активують належну роботу всіх систем організму.

Це чай масала – традиційний індійський напій, який вирішує відразу кілька проблем зі здоров’ям, налагоджуючи правильну роботу всіх систем організму. Розповідаємо, із чого готують чай масала, яка його користь і як приготувати.

Із чого готують чай масала

Основний інгредієнт напою – це звичайний листовий чай. Для приготування в домашніх умовах підійде крупнолистовий чорний чай без будь-яких домішок. Оскільки туди ще необхідно додавати прянощі для підсилення корисних властивостей і смакових якостей напою.

У якості підсолоджувача найкраще брати мед, можна цукор і цукрозамінники. Також замість цукру додають згущене молоко, щоб зробити смак напою більш насиченим та вершковим. У чай обов’язково додається коров’яче молоко.

Найголовнішою складовою чаю масала є спеції. Саме вони роблять напій упізнаваним з-поміж інших. Для приготування традиційного чаю масала використовують імбир, корицю, кардамон, мускатний горіх, гвоздику, чорний перець. Втім, склад прянощів можна варіювати за своїми особистими вподобаннями.   

Яка користь чаю масала: що лікує

Чай роблять корисним спеції, які входять до його складу. Кожна з них по-своєму впливає на здоров’я організму. З найкорисніших властивостей чаю є такі:

  • Налагоджує правильну роботу серця й судин.
  • Активує мозкову діяльність і захищає від деменції та хвороби Альцгеймера.
  • Розганяє метаболізм і поліпшує процеси травлення.
  • Зміцнює захисні функції організму.
  • Знімає втому та заспокоює.
  • Позбавляє від стресових станів та попереджає депресію.
  • Виводить токсини та шлаки з організму.
  • Знімає набряки, нівелює можливість утворення злоякісних пухлин.
  • Втамовує голод і заряджає організм енергією на тривалий проміжок часу.
  • Допомагає швидко заснути, запобігаючи безсонню.
  • Знижує рівень "поганого" холестерину.
  • Зміцнює м’язи та судини, підвищуючи їхню еластичність.
  • Налагоджує роботу нервової системи.

Як приготувати чай масала: рецепт

Щоб приготувати напій, треба зібрати такі складники:

  • 3-4 чайні ложки крупнолистового чорного чаю;
  • пів літра молока;
  • цукор чи мед за смаком;
  • прянощі: чорний перець, корінь імбиру, кардамон, гвоздика, кориця або інші.

Спосіб приготування чаю масала.

  1. Насипте у каструлю воду, доведіть до кипіння і додайте чорний чай. Применшіть вогонь і варіть 3-5 хвилин.
  2. У іншій ємності доведіть до кипіння молоко, додайте підсолоджувачі, перемішайте і зніміть з плити.
  3. Усі спеції подрібніть у ступці до стану порошку. Можна купити готові прянощі для чаю масала, вони продаються вже у суміші.
  4. Додайте прянощі у чай і ще варіть хвилину-дві на повільному вогні.
  5. Потім з’єднайте чай та молоко, доведіть до кипіння і знімайте з плити.
  6. Готовий чай процідіть і можна смакувати корисний напій.

Читайте також:

Названо найкращий сніданок для жінок 40+: лікарі рекомендують їсти ці продукти щодня

Сезон кліщів: як вберегтися від укусів і хвороб, які вони переносять – поради медиків

Треба пити натщесерце: лікарі назвали сік, який підвищує потенцію у чоловіків і чистить печінку

Повʼязані теми:

Наступна публікація