Названо найкорисніший чай у світі: допомагає позбутися багатьох проблем зі здоров'ям

Такий напій готується з кількох інгредієнтів, які активують належну роботу всіх систем організму.

Це чай масала – традиційний індійський напій, який вирішує відразу кілька проблем зі здоров’ям, налагоджуючи правильну роботу всіх систем організму. Розповідаємо, із чого готують чай масала, яка його користь і як приготувати.

Із чого готують чай масала

Основний інгредієнт напою – це звичайний листовий чай. Для приготування в домашніх умовах підійде крупнолистовий чорний чай без будь-яких домішок. Оскільки туди ще необхідно додавати прянощі для підсилення корисних властивостей і смакових якостей напою.

У якості підсолоджувача найкраще брати мед, можна цукор і цукрозамінники. Також замість цукру додають згущене молоко, щоб зробити смак напою більш насиченим та вершковим. У чай обов’язково додається коров’яче молоко.

Найголовнішою складовою чаю масала є спеції. Саме вони роблять напій упізнаваним з-поміж інших. Для приготування традиційного чаю масала використовують імбир, корицю, кардамон, мускатний горіх, гвоздику, чорний перець. Втім, склад прянощів можна варіювати за своїми особистими вподобаннями.

Яка користь чаю масала: що лікує

Чай роблять корисним спеції, які входять до його складу. Кожна з них по-своєму впливає на здоров’я організму. З найкорисніших властивостей чаю є такі:

Налагоджує правильну роботу серця й судин.

Активує мозкову діяльність і захищає від деменції та хвороби Альцгеймера.

Розганяє метаболізм і поліпшує процеси травлення.

Зміцнює захисні функції організму.

Знімає втому та заспокоює.

Позбавляє від стресових станів та попереджає депресію.

Виводить токсини та шлаки з організму.

Знімає набряки, нівелює можливість утворення злоякісних пухлин.

Втамовує голод і заряджає організм енергією на тривалий проміжок часу.

Допомагає швидко заснути, запобігаючи безсонню.

Знижує рівень "поганого" холестерину.

Зміцнює м’язи та судини, підвищуючи їхню еластичність.

Налагоджує роботу нервової системи.

Як приготувати чай масала: рецепт

Щоб приготувати напій, треба зібрати такі складники:

3-4 чайні ложки крупнолистового чорного чаю;

пів літра молока;

цукор чи мед за смаком;

прянощі: чорний перець, корінь імбиру, кардамон, гвоздика, кориця або інші.

Спосіб приготування чаю масала.

Насипте у каструлю воду, доведіть до кипіння і додайте чорний чай. Применшіть вогонь і варіть 3-5 хвилин. У іншій ємності доведіть до кипіння молоко, додайте підсолоджувачі, перемішайте і зніміть з плити. Усі спеції подрібніть у ступці до стану порошку. Можна купити готові прянощі для чаю масала, вони продаються вже у суміші. Додайте прянощі у чай і ще варіть хвилину-дві на повільному вогні. Потім з’єднайте чай та молоко, доведіть до кипіння і знімайте з плити. Готовий чай процідіть і можна смакувати корисний напій.

Читайте також:

Названо найкращий сніданок для жінок 40+: лікарі рекомендують їсти ці продукти щодня

Сезон кліщів: як вберегтися від укусів і хвороб, які вони переносять – поради медиків

Треба пити натщесерце: лікарі назвали сік, який підвищує потенцію у чоловіків і чистить печінку