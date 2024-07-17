Названо найкорисніший продукт у світі: омолоджує, знижує тиск, зміцнює зуби та кістки

Ферментовані продукти мають антиоксидантні властивості, тому здатні захистити від багатьох захворювань.
Це місо-паста – продукт, який люблять всі азіати. Така соєва паста вважається одним із найкорисніших і найпоживніших продуктів у світі. Це ферментовані соєві боби, які можна додавати до інших страв для посилення смаку чи їсти з хлібом. Розповідаємо, з чого роблять місо-пасту, яка її користь для нашого здоров'я, з чим її найкраще вживати.
З чого складається місо-паста
Хоча сам продукт має глибокий багатогранний смак, для його приготування потрібно лише кілька складників. Це:
- соєві боби;
- вода;
- сіль;
- грибок кодзі;
- пшениця чи рис.
Щоб приготувати пасту місо, треба спочатку відварити рис чи пшеницю та боби, потім все перемішати, додати сіль, грибок, щоб прискорити процес бродіння, і залишити на пів року для ферментації. Через шість місяців готову місо-пасту пастеризують та розфасовують в упаковки.
Яка користь місо-пасти, чому її треба їсти щодня
Місо-паста вважається одним із найкорисніших продуктів у світі. Соєва паста здатна омолоджувати, допомагає схуднути, знижує артеріальний тиск, рівень цукру та "поганого" холестерину в крові, зміцнює імунітет. Лікарі рекомендують їсти її кожного дня.
Яка ще користь місо-пасти.
- Захищає від раку завдяки вмісту антиоксидантів.
- Омолоджує, запобігаючи старінню організму зсередини.
- Допомагає очищати кишківник від токсинів та шлаків.
- Сприяє швидкому схудненню.
- Підвищує опірність організму до вірусних захворювань.
- Запобігає запальним процесам в організмі.
- Активує роботу мозку, захищаючи від старечих захворювань.
- Полегшує симптоми менопаузи.
- Знижує артеріальний тиск.
- Підтримує належний рівень холестерину в крові.
- Зміцнює серце, судини та кісткову тканину.
Лікарі рекомендують їсти цей продукт усім, хто має захворювання на діабет, атеросклероз, онкологію, деменцією, гіпертонію, виразку шлунку та ожиріння.
Куди можна додавати соєву місо-пасту
- Місо-суп. Це найголовніше призначення цієї пасти. Місо-суп – улюблений сніданок усіх японців.
- Інші супи – з таким складником будь-який суп буде наваристим та смачним.
- Начинка для рисових кульок. Пасту разом із зеленою цибулею додають до начинки в рисові кульки – онігирі.
- Заправка до салатів. Пасту змішують із соком лимона й додають до овочевих салатів з огірками, редискою та зеленню.
- Консервація. Також суміш із пасти та лимонного соку використовується для посилення смаку домашніх заготовок – овочів та салатів.
- Запікання страв. Місо-паста створює апетитну глазур при запіканні, найкраще готувати з нею качку, курку, рибу та баклажани.
- Намазка на хліб. Продукт можна використовувати для приготування бутербродів з різними начинками.
- Біла місо-паста – прекрасний замінник вершкового масла та сметани. Її додають до гарнірів, щоб надати страві насиченого вершкового смаку. Паста дуже популярна серед веганів і тих людей, які мають непереносимість лактози.
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