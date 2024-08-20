Названо найкорисніший сир у світі: налагоджує роботу серця та кишківника

Сир – це один із найпопулярніших продуктів, навколо якого існує безліч спірних питань. Адже прихильники правильного харчування рекомендують уникати його вживання, бо він містить калій та лактозу, до того ж продукт жирний і калорійний. З іншого боку, сир багатий на вітаміни, білки та мінерали, тому лікарі все ж рекомендують його включати до свого щоденного раціону. А ще продукт містить пребіотики, як є незамінними для належного функціонування кишківника. Розповідаємо, чому не варто нехтувати сиром і які його види найкорисніші.

Чому треба їсти сир: яка його користь

Сир бояться вживати через те, що він може містити надлишок калію. Втім, більшість його сортів містять лише від 10% до 25% добової норми, а це значно менше, ніж у бананах. Щодо калорійності, то більшість видів сиру не калорійніші за червону рибу або авокадо. Тому сир жодної шкоди здоров’ю чи фігурі не завдає — від нього сама користь, якщо його вживати у належній кількості та не перевищувати добової норми. Це близько 30-50 грамів на день.

Загалом, більшість видів сиру підтримують здоров’я серцево-судинної та нервової систем, позитивно впливають на роботу кишківника та шлунку, мають протизапальну дію. А все завдяки вмісту калію, кальцію, натрію, цинку, рибофлавіну, вітамінів групи В та РР.

Які найкорисніші види сиру

Пармезан. Цей вид сиру вважається найкориснішим для здоров’я, оскільки це потужне джерело кальцію та фосфору. Пармезан містить вкрай мало жирів і дуже багато білків. А через те, що він витримується до 36 місяців, вміст лактози в ньому зменшується в рази.

Цей вид сиру вважається найкориснішим для здоров’я, оскільки це потужне джерело кальцію та фосфору. Пармезан містить вкрай мало жирів і дуже багато білків. А через те, що він витримується до 36 місяців, вміст лактози в ньому зменшується в рази. Моцарела. Цей сир за своєю користю посідає друге місце. Продукт багатий на білок, кальцій та пребіотики, також містить вітаміни групи В. Лікарі рекомендують вживати цей вид сиру всім, хто має проблеми із серцем та судинами. Також моцарела допомагає зміцнити імунітет і позитивно впливає на нервову систему.

Цей сир за своєю користю посідає друге місце. Продукт багатий на білок, кальцій та пребіотики, також містить вітаміни групи В. Лікарі рекомендують вживати цей вид сиру всім, хто має проблеми із серцем та судинами. Також моцарела допомагає зміцнити імунітет і позитивно впливає на нервову систему. Фета. Трійку лідерів замикає грецький сир, який виготовляється з козячого молока. Фета містить калій, кальцій, натрій, цинк та вітаміни групи В, які налагоджують роботу всіх систем організму. Лікарі рекомендують вживати цей сир усім, хто дотримується дієт, адже він абсолютно не шкодить фігурі. Найкраще його їсти разом з овочами та заправкою з оливкової олії.

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