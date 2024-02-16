Названо найкорисніший суп для здоров’я: таку першу страву можна їсти щодня

Медики рекомендують включити у своє харчування овочеві супи. А якщо вам до вподоби м’ясні наваристі перші страви, їх треба правильно готувати, щоб вони не зашкодили організму. Розповідаємо, чому овочевий суп такий корисний і як правильно готувати страви на м’ясному бульйоні.

У чому користь овочевого супу

Супи та борщі, які зварені на м’ясному бульйоні, – не обов’язкова страва для щоденного вживання, як пояснюють лікарі. Тому якщо ви не їсте перших страв, то не варто себе до цього змушувати. Але це не стосується овочевих супів, які містять безліч корисних вітамінів і сполук, зокрема, перші страви без засмажки й додавання жирів тваринного походження.

Овочеві супи і бульйони легко відновлюють необхідний баланс рідини в тілі, покращують перистальтику кишечника, насичують організм поживними речовинами. Такі страви обов'язкові до вживання людям похилого віку, годуючим матерям, маленьким дітям і тим, хто дотримується жорстких дієт. Адже такі супи здатні повністю наситити організм усіма необхідними вітамінами та мінералами.

А ось м'ясними наваристими супами дієтологи взагалі не рекомендують зловживати. Оскільки у такому відварі міститься багато екстрактивних мікроелементів, тобто у бульйон потрапляють всі шкідливі речовини з м’яса. Наприклад, антибіотики, які можуть міститися в продукті.

Як правильно готувати овочевий суп: корисні поради

Якщо ви готуєте суп на м’ясному бульйоні, то варити треба лише з домашнього м’яса. Відваріть м’ясо упродовж тридцяти хвилин, злийте першу воду, залийте нову, коли вода закипить, кидайте овочі.

Не варто додавати у суп багато солі, овочі використовуйте сезонні, їх бажано купувати на ринках у перевірених продавців. Такі продукти не містять хімічних добавок і нітратів.

Щоб у супі збереглася максимальна кількість вітамінів, овочі треба швидко покласти в окріп і накрити каструлю кришкою. Таким чином конденсат, який забирає більшість вітамінів, стікатиме назад у суп.

Лікарі не рекомендують їсти перші страви гарячими, окріп може обпекти стравохід і викликати захворювання на рак. Також не варто розігрівати всю каструлю вже приготованого супу. Краще налити собі порцію в тарілку і розігріти, так у страві збережеться більше вітамінів.

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