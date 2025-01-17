Названо найкорисніший вид м'яса: воно краще за яловичину, курку та індичку

Лікарі рекомендують обов’язково включати м’ясо до свого раціону, бо воно містить білок, який є будівельним матеріалом для клітин організму.

Якщо ви бажаєте їсти найкраще м’ясо, яке б мало максимальну користь для здоров’я, медики рекомендують зупинити свій вибір на кролятині. Розповідаємо, посилаючись на матеріал ресурсу "RadioClub", в чому користь м’яса кролика, а кому його не варто вживати.

Яка користь м’яса кролика: чому його треба включити до свого раціону

Українці традиційно надають перевагу курятині, свинині, яловичині або індичці, а кролятина чомусь не має такої популярності. Але, як говорять лікарі, цей вид м’яса заслуговує на те, щоб стати регулярною стравою на нашому столі — і ось чому.

Кролятина містить нежирний білок, який необхідний для нарощування м’язової тканини. Тут його значно більше, ніж у курятині або яловичині. До того ж цей вид м’яса містить менше жиру та вуглеводів, тому його можна їсти усім, хто хоче швидко та безпечно схуднути.

М’ясо кролика багате на вітаміни та мінерали, які підтримують належну роботу кишківника. Через вміст заліза, фосфору та магнію кролятина зміцнює кістки, зуби й нігті, допомагає регулювати кров’яний тиск та рівень рідини в організмі.

Також кролятина позитивно впливає на роботу серця, не підвищує рівень холестерину та артеріальний тиск, бо практично не містить жиру.

Кому не рекомендується їсти м’ясо кролика

Цей продукт не слід вживати людям, які мають проблеми із запаленням суглобів. М’ясо кролика містить пурини – речовини, які в організмі людини перетворюються на кислоту, що провокує запалення в суглобах.

Також не слід вживати кролятину тим, хто має псоріаз, бо цей вид м’яса може спровокувати загострення хвороби.

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