Названо найкорисніший вид виноградного соку: допомагає лікувати майже всі хвороби

Виноградний сік — один із найсмачніших і найкорисніших напоїв, його насичений смак важко переоцінити, а вміст вітамінів та антиоксидантів робить напій дуже цінним для здоров’я.

Користь виноградного соку для організму людини практично безцінна. А все завдяки вмісту антиоксидантних сполук і вітамінів, які захищають від захворювань та оновлюють організм на клітинному рівні. Антиоксиданти також нейтралізують дію вільних радикалів і прискорюють обмін речовин. Ці сполуки відновлюють ушкоджені клітини, блокують розвиток ракових пухлин. Також виноградний сік завдяки вмісту калію та фруктози заряджає енергією і покращує роботу мозку.

Який вид виноградного соку найкорисніший для здоров’я людини

Однак варто зазначити, що не кожен вид напою має таку користь. Найціннішим для здоров’я вважається сік із червоного та фіолетового винограду. А все завдяки потужному складу корисних речовин. Сік червоного й фіолетового винограду містить понад 150 цінних речовин, зокрема вітаміни В1, В2, В6, В12, С, Р, РР. У ньому також є яблучна, лимонна та винна кислоти, фолієва кислота, каротин, калій, залізо та кальцій.

Яка користь соку з червоного та фіолетового винограду:

знімає головний, зубний біль і біль у м’язах;

має протизапальну властивість;

зміцнює імунітет;

позитивно впливає на процеси травлення;

насичує кров киснем, покращує процеси кровотворення;

відновлює сили та покращує настрій;

чудовий засіб для схуднення;

омолоджує і захищає від передчасного старіння;

знижує артеріальний тиск;

захищає від атеросклерозу;

має кровоспинний ефект;

сприяє регенерації тканин;

запобігає зростанню ракових пухлин;

зміцнює суглоби та кістки.

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