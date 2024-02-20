Названо найкориснішу частину курятини: спалює зайвий жир і активує ріст м’язової тканини

Найкориснішою частиною курячої тушки буде біле м'ясо грудки, яке практично не містить жирів, цукрів та крохмалю. Тому глікемічний індекс цього продукту дорівнює нулю. Якщо регулярно вживати м’ясо курки, покращиться регенерація шкіри, налагодиться робота жовчного міхура й печінки, активізуються захисні функції організму. Американські вчені з'ясували, що за умови регулярного вживання курячого бульйону підвищується опірність організму до вірусних інфекцій і респіраторних захворювань. Розповідаємо, чим ще корисна курятина і що буде, якщо вживати куряче м’ясо щодня.

Чим корисне куряче м'ясо

Куряче м’ясо належить до продуктів, що містять цінний білок для нашого організму. Адже всі процеси, що відбуваються в нашому тілі, вибудовуються навколо амінокислот – кінцевої сполуки розпаду білка. Вони немовби цеглинки, з яких складається наше тіло. І коли їх не вистачає, ми починаємо хворіти. А курятина здатна забезпечити наш організм цими сполуками, бо містить в собі всі амінокислоти, і незамінні також, яких не має у рослинних білках.

Також куряче м’ясо містить ряд вітамінів та мінералів, у тому числі магній, калій, кальцій, марганець, цинк, фосфор. Сто грамів курки забезпечує організм добовою нормою білка, жиру та вуглеводів.

Що відбуватиметься з тілом, якщо їсти курку щодня

Підуть зайві кілограми. Це найкорисніше м’ясо, що легко засвоюється, не перевантажує кишківник, не відкладається зайвими кілограмами на тілі. Воно містить селен, магній, кальцій, що пришвидшують метаболізм. А амінокислота лейцин активує ріст м’язової тканини і спалює зайвий жир на тілі.

Це найкорисніше м’ясо, що легко засвоюється, не перевантажує кишківник, не відкладається зайвими кілограмами на тілі. Воно містить селен, магній, кальцій, що пришвидшують метаболізм. А амінокислота лейцин активує ріст м’язової тканини і спалює зайвий жир на тілі. Заряджає енергією. Якщо ви відчуваєте хронічну втому чи треба відновитися після хвороби, допоможе куряча грудка і бульйон. Ці легкі страви відмінно відновлюють сили та заряджають енергією на тривалий проміжок часу.

Якщо ви відчуваєте хронічну втому чи треба відновитися після хвороби, допоможе куряча грудка і бульйон. Ці легкі страви відмінно відновлюють сили та заряджають енергією на тривалий проміжок часу. Покращиться стан шкіри й волосся. Курячий бульйон містить багато колагену, що сприяє еластичності шкіри, міцності та сяянню волосся. До того ж, така страва зміцнює кісткову тканину та нігті. Найкраще варити бульйон з домашньої курки, він міститиме багато колагену та вітамінів.

Курячий бульйон містить багато колагену, що сприяє еластичності шкіри, міцності та сяянню волосся. До того ж, така страва зміцнює кісткову тканину та нігті. Найкраще варити бульйон з домашньої курки, він міститиме багато колагену та вітамінів. Зникне дратівливість. Курятина містить ряд вітамінів групи В, які позитивно впливають на нашу нервову систему, покращують якість сну та знімають напругу. Амінокислоти, що містяться у курячому м’ясі, допомагають виробляти гормон щастя – серотонін. За його допомоги ми почуваємося розслабленими та щасливими, зникає відчуття тривоги.

Курятина містить ряд вітамінів групи В, які позитивно впливають на нашу нервову систему, покращують якість сну та знімають напругу. Амінокислоти, що містяться у курячому м’ясі, допомагають виробляти гормон щастя – серотонін. За його допомоги ми почуваємося розслабленими та щасливими, зникає відчуття тривоги. Нормалізується робота серця. Магній, що міститься у курятині, зміцнює серцевий м’яз та сприяє еластичності судин. А корисні речовини та мікроелементи нормалізують тиск, знижують рівень "поганого" холестерину і запобігають розвитку серцевих захворювань.

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