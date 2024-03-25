Названо найкориснішу рибу, яку треба їсти абсолютно всім

Вчені зазначають, що найкориснішою буде риба виду лососевих, яка живе в дикій природі, а не та, що вирощена у фермерських господарствах.

Науковці рекомендують не купувати червону рибу, вирощену в штучних водоймах, оскільки вона не має тих поживних речовин і вітамінів, які містяться в дикій. Розповідаємо, яка користь дикого лосося, посилаючись на видання News week.

Яка різниця між диким і штучно вирощеним лососем: дослідження вчених

Науковці провідних англійських університетів, зокрема Кембриджського та Абердинського, з’ясували, що вирощений у штучних умовах лосось не містить у своєму м’ясі шести ключових речовин – калію, йоду, заліза, омега-3, вітаміну B12 і вітаміну A. Саме заради цих корисних вітамінів і мінералів люди найчастіше вибирають червону рибу.

Під час дослідження було виявлено, що в дикій червоній рибі вміст калію уп'ятеро вищий, ніж у тій, що вирощена фермерами. Також науковці встановили, що філе дикої риби містить вчетверо більше йоду, а заліза, омега-3 й вітамінів А і В – у півтора раза.

Яка користь дикого лосося для здоров’я

Запобігає серцево-судинним захворюванням. Омега-3, калій і вітамін А, що містяться в рибі, знижують ризики інсульту та унормовують рівень холестерину в крові.

Омега-3, калій і вітамін А, що містяться в рибі, знижують ризики інсульту та унормовують рівень холестерину в крові. Підвищує імунітет у підлітків. Під час зростання і розвитку організм дітей віком від 12 до 16 років витрачає багато ресурсу, а червона риба завдяки вмісту йоду й калію допомагає зміцнити імунітет, кісткову та м’язову тканини.

Під час зростання і розвитку організм дітей віком від 12 до 16 років витрачає багато ресурсу, а червона риба завдяки вмісту йоду й калію допомагає зміцнити імунітет, кісткову та м’язову тканини. Захищає від втрати м’язів і ламкості кісток. Лосось багатий на білок, який виконує низку надважливих функцій. Тому ця риба особливо корисна для людей похилого віку, оскільки підтримує міцність тканин і водночас запобігає передчасному старінню.

Лосось багатий на білок, який виконує низку надважливих функцій. Тому ця риба особливо корисна для людей похилого віку, оскільки підтримує міцність тканин і водночас запобігає передчасному старінню. Знижує ризики онкології та хвороб щитовидної залози. Риба виду лососевих містить у своєму складі селен, який захищає організм від раку та сприяє налагодженню роботи щитовидної залози у людей з аутоімунним захворюванням.

Риба виду лососевих містить у своєму складі селен, який захищає організм від раку та сприяє налагодженню роботи щитовидної залози у людей з аутоімунним захворюванням. Омолоджує. Філе червоної риби містить астаксантин, який здатен знижувати ризики серцево-судинних захворювань і запобігати передчасному старінню шкіри.

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