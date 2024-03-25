Категорія
Здоров’я
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Названо найкориснішу рибу, яку треба їсти абсолютно всім

Названо найкориснішу рибу, яку треба їсти абсолютно всім

Яка користь лосося для людини / Фото: Freepik

Вчені зазначають, що найкориснішою буде риба виду лососевих, яка живе в дикій природі, а не та, що вирощена у фермерських господарствах.

Науковці рекомендують не купувати червону рибу, вирощену в штучних водоймах, оскільки вона не має тих поживних речовин і вітамінів, які містяться в дикій. Розповідаємо, яка користь дикого лосося, посилаючись на видання News week.

Яка різниця між диким і штучно вирощеним лососем: дослідження вчених

Науковці провідних англійських університетів, зокрема Кембриджського та Абердинського, з’ясували, що вирощений у штучних умовах лосось не містить у своєму м’ясі шести ключових речовин – калію, йоду, заліза, омега-3, вітаміну B12 і вітаміну A. Саме заради цих корисних вітамінів і мінералів люди найчастіше вибирають червону рибу.

Під час дослідження було виявлено, що в дикій червоній рибі вміст калію уп'ятеро вищий, ніж у тій, що вирощена фермерами. Також науковці встановили, що філе дикої риби містить вчетверо більше йоду, а заліза, омега-3 й вітамінів А і В – у півтора раза.

Яка користь дикого лосося для здоров’я

  • Запобігає серцево-судинним захворюванням. Омега-3, калій і вітамін А, що містяться в рибі, знижують ризики інсульту та унормовують рівень холестерину в крові.
  • Підвищує імунітет у підлітків. Під час зростання і розвитку організм дітей віком від 12 до 16 років витрачає багато ресурсу, а червона риба завдяки вмісту йоду й калію допомагає зміцнити імунітет, кісткову та м’язову тканини.
  • Захищає від втрати м’язів і ламкості кісток. Лосось багатий на білок, який виконує низку надважливих функцій. Тому ця риба особливо корисна для людей похилого віку, оскільки підтримує міцність тканин і водночас запобігає передчасному старінню.
  • Знижує ризики онкології та хвороб щитовидної залози. Риба виду лососевих містить у своєму складі селен, який захищає організм від раку та сприяє налагодженню роботи щитовидної залози у людей з аутоімунним захворюванням.
  • Омолоджує. Філе червоної риби містить астаксантин, який здатен знижувати ризики серцево-судинних захворювань і запобігати передчасному старінню шкіри.

Читайте також:

Їсти та не гладшати: які продукти потрібно споживати, щоб схуднути

Названа ягода, яка може врятувати від раку кишківника: дослідження вчених

Як боротися з весняним авітамінозом і перемогти: перелік продуктів, які варто додати до свого раціону

Повʼязані теми:

Наступна публікація