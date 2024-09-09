Названо найкориснішу зелень для збереження здоров'я та молодості: покращує зір і міцність кісток

Вчені називають шпинат суперпродуктом, і не дарма. Адже він поєднує у собі купу корисних мікроелементів і зовсім не шкодить фігурі. Шпинат – це джерело білка, заліза, антиоксидантів і вітамінів, які є необхідними для належного функціонування нашого організму. А ще темні листкові овочі вкрай важливі для міцності кісток й еластичності шкіри, також здатні нівелювати ризики розвитку раку, діабету та ламкості судин. Тому від шпинату сама лише користь для нашого організму, молодості та краси.

Яка користь шпинату для здоров’я людини

Шпинат це потужне джерело вітамінів та мінералів.

Вітамін А. Шпинат має високий уміст каротиноїдів, які в організмі перетворюються на вітамін А, який допомагає зберігати гостроту зору до глибокої старості.

Шпинат має високий уміст каротиноїдів, які в організмі перетворюються на вітамін А, який допомагає зберігати гостроту зору до глибокої старості. Вітамін С. Він є потужним антиоксидантом, який зміцнює імунітет і захищає шкіру від передчасного старіння, подовжуючи її молодість та красу.

Він є потужним антиоксидантом, який зміцнює імунітет і захищає шкіру від передчасного старіння, подовжуючи її молодість та красу. Вітамін К1, який потрібен для належного згортання крові. Один лист рослини містить половину добової норми цього вітаміну.

який потрібен для належного згортання крові. Один лист рослини містить половину добової норми цього вітаміну. Фолієва кислота. Ця сполука ще відома як вітамін В9, який необхідний для зміцнення нервової системи, належного функціонування клітин нашого організму та росту тканин.

Ця сполука ще відома як вітамін В9, який необхідний для зміцнення нервової системи, належного функціонування клітин нашого організму та росту тканин. Залізо бере участь у творенні гемоглобіну, який доставляє кисень у тканини нашого тіла. Тому шпинат дуже корисний тим, хто страждає від анемії.

бере участь у творенні гемоглобіну, який доставляє кисень у тканини нашого тіла. Тому шпинат дуже корисний тим, хто страждає від анемії. Кальцій. Цей мінерал вкрай важливий для міцності кісткової тканини, зубів, нігтів та волосся. Також він допомагає налагоджувати правильну роботу серця, нервової системи та м’язів.

Цей мінерал вкрай важливий для міцності кісткової тканини, зубів, нігтів та волосся. Також він допомагає налагоджувати правильну роботу серця, нервової системи та м’язів. Вітамін Е, калій та магній. Цей листковий овоч може попередити розвиток захворювання на астму та інших проблем із диханням.

У якому вигляді найкорисніше вживати шпинат

Цю зелень можна їсти у будь-якому вигляді, вона зберігає всі свої властивості навіть після термічної обробки.

Молоде листя шпинату найкраще смакуватиме у салатах та соусах, які подають до м’яса та морепродуктів. Зріле листя можна тушкувати, готувати на пару чи обсмажувати. Його можна додавати до пюре, салатів, піци, супів, пирогів, пасти тощо. Також зі шпинату готують смузі, роблять бутерброди й додають до жирної та гострої їжі для кращого засвоєння.

Кому не можна їсти шпинат: які протипоказання

Лікарі забороняють їсти шпинат людям, які мають хворобу нирок, подагру, ревматоїдний артрит, виразкову хворобу шлунку. Якщо ці проблеми відсутні, тоді можна сміливо включати цю зелень до свого щоденного раціону для збереження здоров’я, молодості та краси.

Лікарі зазначають, що добова норма шпинату становить 75-90 грамів.

Зелень не варто довго зберігати в холодильнику, її краще їсти упродовж 3-4 днів після придбання. Зберігати шпинат краще у поліетиленових пакетах із отворами за температури 5-6 градусів.

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