Названо найкориснішу зелень у світі: нормалізує тиск, розріджує кров і зміцнює кістки

Звичайно, це кріп. Він широко використовується в кулінарії, як приправа для увиразнення смаку й аромату. Втім, його користь не обмежується лише цими властивостями, він вкрай позитивно впливає на наше здоров’я. Розповідаємо, яка користь кропу для здоров’я організму, що лікує і кому його вживати не слід.

Яка користь кропу для здоров’я

Кріп містить вітаміни й мінерали, які зміцнюють наш імунітет. Також зелень багата на антиоксиданти, наприклад, флавоноїди, які знижують ризик інсульту і покращують активність мозку. Терпеноїди – антиоксидантні сполуки, що містяться в зелені, захищають серце, печінку, нирки та головний мозок від хронічних захворювань. Кріп має антибактеріальні властивості за рахунок вмісту дубильних речовин.

У кропі також міститься значна частка вітаміну С, який підтримує здоров’я шкіри, знижує артеріальний тиск, покращує когнітивні функції мозку, захищаючи від утрати пам’яті та концентрації.

Які захворювання лікує кріп

Зазвичай цю зелень використовують як приправу чи прикрасу для страв. Але дослідження вчених показують, що користь кропу має широкий спектр дії.

Антибактеріальні властивості. Кріп містить ефірні олії у своєму складі, які боряться зі шкідливими бактеріями та вірусами.

Кріп містить ефірні олії у своєму складі, які боряться зі шкідливими бактеріями та вірусами. Захист серця й судин. Антиоксиданти, що містяться в зелені, знижують рівень холестерину в крові. Тим самим захищаючи серце й судини від ряду хронічних захворювань.

Антиоксиданти, що містяться в зелені, знижують рівень холестерину в крові. Тим самим захищаючи серце й судини від ряду хронічних захворювань. Зміцнення кісток та суглобів. Кріп має у своєму складі кальцій, магній, марганець і калій, які корисні, в тому числі, для кісток та еластичності суглобів.

Кріп має у своєму складі кальцій, магній, марганець і калій, які корисні, в тому числі, для кісток та еластичності суглобів. Зниження цукру в крові. При регулярному вживанні кропу в невеликій кількості знижується рівень глюкози й ризик захворювання на цукровий діабет.

При регулярному вживанні кропу в невеликій кількості знижується рівень глюкози й ризик захворювання на цукровий діабет. Розрідження крові. Зелень містить у своєму складі залізо й вітамін К, які допомагають утворенню кров’яних тілець, насиченню крові киснем і розріджують кров.

Зелень містить у своєму складі залізо й вітамін К, які допомагають утворенню кров’яних тілець, насиченню крові киснем і розріджують кров. Сповільнює процеси старіння. Кріп містить велику частку антиоксидантів і вітаміну С, які здатні боротися з вільними радикалами, що спричиняють передчасне старіння.

Кому не можна вживати кріп

Лікарі зазначають, що кріп не шкідливий для здоров’я, якщо його вживати у помірній кількості. Втім, коли є індивідуальна непереносимість продукту, може виникати нудота, діарея, свербіж у роті, кропив’янка та набряки горла.

Кріп не можна вживати тим, хто має на нього алергічну реакцію. Також не можна їсти людям, які мають алергію на моркву, бо може бути алергічна реакція і на кріп.

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