Названо найкорисніший напій: його треба пити щодня, особливо людям літнього віку

Який найкорисніший напій / © Фото з відкритих джерел

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Зазвичай компоти не вважаються особливо корисними, а все тому, що містять забагато цукру. Та якщо напій готується без додавання цукру, виключно із фруктів і ягід, його цінність зростає в рази. Однак лікарі наголошують на особливій користі компотів із сушених фруктів, і ось чому.

Яка користь компоту із сухофруктів: чому його треба пити щодня

Компот із сухофруктів містить безліч корисних мікроелементів, які потрібні нашому організму для належної роботи всіх його систем.

Напій із сухих фруктів містить потужну частку вітамінів А, С і В6. Хоча вітаміни А і С частково руйнуються під час нагрівання, їхньої кількості все одно вистачає, щоб підвищити імунітет і підтримати гостроту зору. А вітаміни групи В сприяють виробленню серотоніну — гормону радості, тому компот із сухофруктів знімає стрес, тривожність і має заспокійливий ефект.

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Сухофрукти також містять калій і магній — мікроелементи, які позитивно впливають на серцево-судинну систему, допомагають знизити артеріальний тиск і чинять м’яку заспокійливу дію.

Медики рекомендують пити компот із сухих фруктів кожного дня, але не радять додавати в нього цукор. Особливо корисним напій буде для людей літнього віку, їм варто пити компот щодня по 1-2 склянки.