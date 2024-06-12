Названо найкращий фрукт для літніх людей: допомагає назавжди забути про 2 хвороби

Лише двох фруктів на день буде досить, щоб нівелювати ризики появи хвороб, які найчастіше зустрічаються у людей похилого віку.

Напевно, яблука – це найпопулярніші та найкорисніші фрукти у світі. У яблуках міститься залізо, вітамін С, фолієва кислота, калій, фосфор, магній та цинк. Ці корисні сполуки здатні налагоджувати правильну роботу мозку, нирок, серця й печінки, очищують кров від "поганого" холестерину й роблять судини еластичним. Лікарі рекомендують обов’язково включати у свій раціон ці фрукти людям похилого віку, і ось чому.

Чому літнім людям обов'язково треба їсти яблука

Лікарі пояснюють, що яблука здатні вберегти людей похилого віку від двох захворювань, на які вони найчастіше хворіють – це закрепи та анемія. Медики говорять, що ці фрукти за рахунок вмісту рослинної клітковини позитивно впливають на процеси травлення. А значна кількість заліза, яка міститься в яблуках, рятує від анемії та проблем із серцем.

Тому лікарі та вчені рекомендують обов’язково вживати усім людям 60+ по 2-3 яблука на день. Це допоможе налагодити роботу кишечника і назавжди забути про закрепи та метеоризм. Найкращими будуть кисло-солодкі та кислі фрукти, без великої кількості цукрів, їх можна їсти усім, навіть тим, хто має діабет ІІ типу.

Яка користь яблук для здоров’я людини

Потужне джерело вітаміну С. Одне велике яблуко, вагою 150-200 грамів, може покрити майже половину добової норми цього вітаміну для організму. Експерти рекомендують людям їсти ті яблука, які вирощені в регіоні їхнього проживання. Вони значно корисніші, ніж ті, які зібрані ще зеленими й доставлені здалека.

Одне велике яблуко, вагою 150-200 грамів, може покрити майже половину добової норми цього вітаміну для організму. Експерти рекомендують людям їсти ті яблука, які вирощені в регіоні їхнього проживання. Вони значно корисніші, ніж ті, які зібрані ще зеленими й доставлені здалека. Яблучний пектин – найкращі ліки для кишківника. Це розчинна клітковина, яка вбирає в себе всі шлаки й токсини зі стінок кишечника, а потім м’яко виводить їх з організму. Також пектин врівноважує рівень холестерину, виводить іони важких металів та пестицидів. Окрім того, ця сполука сприяє розмноженню корисної мікрофлори кишківника, а також зменшує апетит, допомагаючи швидше схуднути, якщо є така потреба.

Це розчинна клітковина, яка вбирає в себе всі шлаки й токсини зі стінок кишечника, а потім м’яко виводить їх з організму. Також пектин врівноважує рівень холестерину, виводить іони важких металів та пестицидів. Окрім того, ця сполука сприяє розмноженню корисної мікрофлори кишківника, а також зменшує апетит, допомагаючи швидше схуднути, якщо є така потреба. Яблука нівелюють ризики онкології. Фрукти місять флавоноїди та каротиноїди, що мають потужну антиоксидантну дію. Тому регулярне вживання яблук зменшує ризики появи раку.

Фрукти місять флавоноїди та каротиноїди, що мають потужну антиоксидантну дію. Тому регулярне вживання яблук зменшує ризики появи раку. Покращують еластичність судин і захищають від старіння. Яблука містять речовини-антоціани, це пігменти групи флавоноїдів. Дуже багато їх міститься у червоних яблуках. Ці антиоксидантні сполуки здатні підтримувати еластичність судин і зв’язують вільні радикали, не даючи організму людини передчасно старіти.

Яблука містять речовини-антоціани, це пігменти групи флавоноїдів. Дуже багато їх міститься у червоних яблуках. Ці антиоксидантні сполуки здатні підтримувати еластичність судин і зв’язують вільні радикали, не даючи організму людини передчасно старіти. Знижують кров’яний тиск. За рахунок поліфенольних сполук, яблука здатні унормовувати кров’яний тиск, мають протизапальну дію, тому вберігають від багатьох захворювань серця.

За рахунок поліфенольних сполук, яблука здатні унормовувати кров’яний тиск, мають протизапальну дію, тому вберігають від багатьох захворювань серця. Захищають легені та бронхи від захворювань. Вчені провели на цю тему дослідження, потім опублікували висновки у журналі "European Respiratory Journal". Науковці довели, що яблука здатні уповільнювати вікові погіршення функції легень. Тому любителі яблук значно рідше мають захворювання цих органів. Окрім того, фрукти значно пришвидшують відновлення легеневої тканини після того, як людина кинула палити.

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