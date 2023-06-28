Названо найкращий місяць для дієти та схуднення – і це не влітку

Дослідження показало, що люди, які сидять на дієті та намагаються схуднути на початку року, втрачають найбільшу вагу.

Про це пише dailymail.co.uk.

Ті, хто сідає на дієту в січні, втрачають у середньому 2,54 кг порівняно з 1,61 кг влітку.

Експерти вважають, що за успіхом новорічних дієт може стояти вмотивований менталітет "почати з чистого листа". З іншого боку, вони визнають, що літні канікули можуть стати на заваді дотримуватися здорових звичок.

Дослідники з Оксфордського університету на чолі з дієтологом доктором Дімітріосом Кутукідісом зазначили, що втрата ваги є однією з найпоширеніших новорічних обіцянок. Але з урахуванням того, що люди масово зізнаються в тому, що відмовилися від запланованого удару по здоров'ю, неясно, чи спроба схуднути на початку року успішніша, ніж в інші моменти календаря, кажуть дослідники.

Щоб розібратися в цьому, вони спостерігали за 85 514 людьми в Англії, в середньому у віці 65 років, які розпочали програму профілактики діабету NHS у період від січня 2017 року до грудня 2018 року.

Учасники мали високий рівень цукру в крові, але у них ще не розвинувся діабет. Вони відвідували очні або онлайн-сесії, де їм пропонувалося дотримуватися здоровішої дієти, більше займатися спортом і худнути.

Результати, опубліковані в журналі Obesity, показують, що група втратила в середньому 2 кг за шість місяців, що становить 2,3 відсотка їхньої маси тіла.

Проте ті, хто почав сидіти на дієті у січні, втратили більше ваги, ніж ті, хто перейшов на новий режим здоров'я у будь-яку іншу пору року.

Загалом ті, хто почав дієту в січні, втратили на 12-30% більше ваги, ніж ті, хто почав дієту в іншу пору року, додала команда.

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Серпень був найменш успішним місяцем, за ним прямували липень (1,65 кг), вересень (1,79 кг) та грудень (1,83 кг).

Дослідники зазначили, що їхні результати мають спостережний характер, але вони враховують, що люди важать більше у зимові місяці та менше у літні місяці. Але вони припустили, що люди, які сидять на дієті, можуть бути найбільш успішними в січні через "новий старт" новорічних рішень, поширених спроб схуднути та інтенсивного маркетингу програм зі зниження ваги.

Ці фактори можуть підвищити мотивацію, що призведе до більш активної участі в планах дієти та більшої втрати ваги.

Тим часом серпневі люди, які сидять на дієті, можуть зіткнутися з найбільшими труднощами, оскільки це "зазвичай місяць відпусток", тому відсутність рутини може ускладнити зсув ваги.

Нагадаємо, 52-річна жінка схудла на понад 80 кг заради річниці шлюбу. Вона показала різницю у фото, яка приголомшує.

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