Названо найкращий продукт для довголіття: уповільнює старіння, запобігає хворобам мозку

Це молоко. Науковці довели, що регулярне вживання продукту здатне активувати роботу мозку, покращує когнітивні функції, а також сповільнює процеси старіння. Розповідаємо, чому треба регулярно пити молоко, особливо людям похилого віку, яка його користь, а кому вживати не слід.

Яка користь молока для літніх людей: дослідження вчених

Науковці провели дослідження, зібравши шістдесят осіб похилого віку, щоб довести користь молока для мозку. Учасників експерименту розділили на дві групи. Перша повинна була пити молоко кожного дня, друга – за бажанням. Після експерименту всім учасникам провели сканування головного мозку, яке показало, що ті, хто пив молоко щодня, мали найвищу мозкову активність.

Вчені встановили, що з молока під дією кишкових бактерій утворюється глутатіон – речовина, яка сприяє гальмуванню вікових змін та запобігає захворюванням головного мозку. Тому, якщо підтримувати досить високу концентрацію глутатіону у своєму організмі, можна домогтися підвищення розумової активності, нівелювати ризики втрати пам’яті та захворювань на деменцію і хворобу Альцгеймера.

Яка ще користь молока для людини

Зміцнює кістки. За рахунок вмісту кальцію, вітаміну D, фосфору й білку молоко зміцнює зуби, кістки, нігті та волосся, запобігаючи їхній крихкості. Також дослідження вчених на цю тему показали, що продукт здатен зменшувати запальні процеси в організмі.

За рахунок вмісту кальцію, вітаміну D, фосфору й білку молоко зміцнює зуби, кістки, нігті та волосся, запобігаючи їхній крихкості. Також дослідження вчених на цю тему показали, що продукт здатен зменшувати запальні процеси в організмі. Контроль ваги. Якщо є потреба схуднення, то молоко стане прекрасним помічником у цьому процесі. За рахунок вмісту білка, продукт здатен наситити організм, не викликаючи збільшення ваги. Якщо включити молоко до щоденного раціону, можна значно швидше спалити жирову тканину, не втрачаючи м’язової маси.

Якщо є потреба схуднення, то молоко стане прекрасним помічником у цьому процесі. За рахунок вмісту білка, продукт здатен наситити організм, не викликаючи збільшення ваги. Якщо включити молоко до щоденного раціону, можна значно швидше спалити жирову тканину, не втрачаючи м’язової маси. Зміцнює серце. Молоко містить калій, якщо регулярно вживати цей продукт, можна знизити ризик інсульту, унормувати кров’яний тиск і покращити еластичність судин.

Молоко містить калій, якщо регулярно вживати цей продукт, можна знизити ризик інсульту, унормувати кров’яний тиск і покращити еластичність судин. Знижує ризики деменції. Вчені провели дослідження у 2021 році й довели, що молоко позитивно впливає на когнітивні функції літніх людей, нівелюючі старечі хвороби мозку.

Вчені провели дослідження у 2021 році й довели, що молоко позитивно впливає на когнітивні функції літніх людей, нівелюючі старечі хвороби мозку. Підтримує імунітет. Молоко містить вітаміни групи В, А та рибофлавін, які покращують захисні функції організму від вірусних захворювань та різноманітних запалень.

Молоко містить вітаміни групи В, А та рибофлавін, які покращують захисні функції організму від вірусних захворювань та різноманітних запалень. Зміцнює нервову систему та покращує настрій. За рахунок вмісту амінокислот, молочні продукти здатні покращувати роботу нервової системи, захищаючи від стресу та перенапруження. Тому лікарі рекомендують перед сном випивати склянку молока, щоб заспокоїтися і швидше заснути.

Кому не можна пити молоко: яка його шкода

Якщо є непереносимість лактози, тоді молоко та інші молочні продукти вживати не можна. На сьогодні ця властивість є у 5-10% європейців. А в країнах Східної Азії, Південної Америки та Африки на непереносимість лактози можуть страждати до 80% населення. Непереносимість молочних продуктів частіше за все проявляється через діарею, здуття живота, блювоту, спазми та біль у шлунку.

Також не слід пити молоко у наступних випадках:

Якщо є непереносимість козеїну – білка, який, потрапляючи у кров, може спровокувати захворювання на діабет І типу.

За порушення метаболізму галактози, яка утворюється під час розщеплення молочних цукрів.

Якщо є спадкове захворювання – галактоземія. У такому випадку споживання молока може спровокувати появу катаракти й артриту.

Якщо є будь-які інфекційні захворювання в активній фазі.

При схильності до атеросклерозу, за порушення метаболізму амінокислот.

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