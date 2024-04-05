Названо найкращий сніданок для жінок 40+: лікарі рекомендують їсти ці продукти щодня

Поєднання цих продуктів – це справжній "еліксир молодості" для мозку та тіла.

Це курячі яйця зі шпинатом. Обидва продукти вкрай корисні для здоров’я жінок саме у цьому віці. Такий сніданок підтримуватиме здоров’я жіночої статевої системи, захищатиме від передчасного старіння і забезпечуватиме організм енергією на тривалий проміжок часу. Розповідаємо чим корисні шпинат і яйця для здоров’я, кому вживати не можна.

Яка користь шпинату для здоров’я: кому не можна їсти

Шпинат містить безліч корисних речовин, це насамперед вітаміни С, A, B1, В2, B6, РР, Р, Е, D2, К. Також продукт має у своєму складі антиоксиданти, які запобігають запальним процесам в організмі, захищаючи його від онкології.

За рахунок вмісту мінералів – заліза, цинку, магнію, калію та кальцію, шпинат виводить з організму всі токсичні сполуки, знижує холестерин, запобігає хворобам серця та мозку. Завдяки вмісту йоду продукт налагоджує правильну роботу щитовидної залози.

Шпинат не можна вживати людям, які мають проблеми з сечовивідною системою, бо він містить щавлеву кислоту. Також протипоказаний тим, хто страждає на подагру та має порушення обміну солей в організмі.

Яка користь яєць для здоров’я: кому не можна їсти

Яйця містять лецитин, який активує роботу головного мозку, запобігаючи старечим хворобам – Альцгеймера, деменції та склерозу. Також це цінне джерело білку, який є будівельним матеріалом для наших м’язів.

Курячі яйця сприяють міцності кісток, зубів, нігтів та волосся. Якщо регулярно їсти яйця, то волосся ростиме значно швидше, а шкіра стане більш еластичною та пружною.

Перед вживанням яйця обов’язково треба мити, щоб не захворіти на сальмонельоз, який може стати причиною зараження крові. Не слід вживати яйця тим, хто має підвищений холестерин. Також продукт містить сильний алерген, який може спричинити ускладнення у вигляді висипу на обличчі чи нудоти.

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