Названо найкращий сухофрукт для міцності кісток: лікує запалення і запобігає втраті кісткової маси

Це чорнослив. Лікарі обов’язково рекомендують його включити до свого раціону, особливо людям похилого віку. Також цей сухофрукт дуже корисний жінкам під час менопаузи, оскільки низький рівень естрогену в цей період збільшує ризик ослаблення кісток. А чорнослив сприяє міцності кісткової тканини. Розповідаємо, чим корисний чорнослив для здоров’я кісток і скільки його треба їсти на день.

Чим корисний чорнослив для здоров’я кісток: дослідження вчених

Американські вчені з Пенсильванії зробили висновки стосовно користі чорносливу на основі своїх досліджень. На думку дослідників, сухофрукт повинен входити до збалансованого харчування усіх людей, особливо тих, кому за 50, бо він нормалізує травлення і зміцнює кістки.

Науковці з’ясували, що вживання 100 грамів чорносливу на день упродовж року покращує мінеральну щільність кісткової тканини у передпліччях та нижній частині хребта. А регулярне вживання чорносливу протягом шести місяців зменшує втрату кісткової маси.

Медичні експерти переконані, що такий лікувальний ефект чорносливу пов’язаний із його позитивним впливом на мікрофлору кишківника, тому він здатен послаблювати процеси запалення в усьому організмі. І в наслідку зменшується оксидативний стрес, який впливає на зниження ступеню щільності кісток.

Чому дієтологи рекомендують чорнослив на перекус

Лікувальні та корисні властивості чорносливу не обмежуються лише позитивним впливом на кістки. Дієтологи називають саме цей сухофрукт найкращим продуктом для швидкого перекусу. Оскільки він надає відчуття ситості на триваліший час, ніж інші продукти. Це пояснюється тим, що чорнослив містить велику кількість клітковини, антиоксидантів, вітамінів та мінералів. Дієтологи підрахували, що одна ягода чорносливу містить 3,5 г природних цукрів і 0,5 г рослинної клітковини. Тому кілька штук буде цілком достатньо для перекусу, щоб організм не відчував голоду і отримав усі необхідні йому вітаміни.

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