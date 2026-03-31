Названо найкращі лікарні світу 2026 року

Вибір лікарні рідко буває простим рішенням. Часто його доводиться ухвалювати в моменти невизначеності, коли незвичні симптоми або складний діагноз вже тяжким тягарем лягають на плечі пацієнта.

За даними глобальної платформи Statista, цього року кількість лікарень у світі, за прогнозами, наблизиться до 216 000. З огляду на таку велику кількість варіантів, пацієнтам та їхнім родинам може бути складно отримати вичерпне уявлення про наявні можливості.

Щоб допомогти заповнити цю прогалину, Newsweek у партнерстві з Statista представляє рейтинг «Найкращі лікарні світу 2026».

Цьогорічна оцінка охоплює лікарні у 32 країнах: Австралії, Австрії, Бельгії, Бразилії, Канаді, Чилі, Колумбії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччині, Індії, Ізраїлі, Італії, Японії, Малайзії, Мексиці, Нідерландах, Норвегії, Філіппінах, Саудівській Аравії, Сінгапурі, Південній Кореї, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Тайвані, Таїланді, Туреччині, Об’єднаних Арабських Еміратах, Великій Британії та Сполучених Штатах Америки. Ці країни були обрані на основі низки критеріїв порівнянності, серед яких чисельність населення, середня тривалість життя, рівень життя, щільність лікарень та наявність надійних даних.

Кожна лікарня була проаналізована та отримала оцінку на основі чотирьох джерел даних: рекомендацій медичних експертів, зокрема лікарів, керівників лікарень та інших фахівців у сфері охорони здоров’я; показників якості роботи лікарень; наявних даних про досвід пацієнтів; а також опитування Statista щодо впровадження показників результатів, повідомлених пацієнтами (PROM). PROM визначаються як стандартизовані, валідовані анкети, які заповнюють пацієнти для оцінки свого сприйняття функціонального самопочуття та якості життя.

Методологія рейтингу 2026 року розширила попередні версії рейтингу, вперше включивши до нього Філіппіни та Туреччину. Крім того, цьогорічна оцінка надає більшу вагу показникам якості роботи лікарень, враховує нові дані щодо акредитації, якості, безпеки та досвіду пацієнтів у багатьох країнах, а також ще більше підкреслює роль PROMS завдяки підвищеній вазі та оновленому опитуванню щодо впровадження.

Цього року було оцінено понад 2500 лікарень, водночас особливе визнання отримали 250 найкращих закладів у всьому світі. П’ятірку лідерів очолюють: Mayo Clinic-Rochester (Рочестер, Міннесота), Toronto General-University Health Network (Торонто), Cleveland Clinic (Клівленд), Karolinska Universitetssjukhuset (Стокгольм) та Massachusetts General Hospital (Бостон).

50 найкращих лікарень світу

Клініка Майо, Рочестер, США Мережа університетських лікарень — Загальна лікарня Торонто, Канада, Торонто Клініка Клівленда, США, Клівленд Каролінська університетська лікарня, Швеція, Стокгольм Загальна лікарня штату Массачусетс, США, Бостон Лікарня Джонса Гопкінса, США, Балтімор Медичний центр Шиба, Ізраїль, Рамат-Ган Шаріте — Університетська клініка Берліна, Німеччина, Берлін Університетська лікарня Цюріха, Швейцарія, Цюріх Сінгапурська клініка загального профілю, Сінгапур Госпіталь Пітьє-Сальпетрієр, Франція, Париж Університетська клініка Гейдельберга, Німеччина, Гейдельберг Лікарня Токійського університету, Японія, Бункьо Медичний центр Рональда Рейгана, Каліфорнійський університет у Лос-Анджелесі, США, Лос-Анджелес Rigshospitalet — лікарня Копенгагенського університету, Данія, Копенгаген Ізраїльська лікарня Альберта Ейнштейна, Бразилія, Сан-Паулу Клініка ЛМУ, Німеччина, Мюнхен Лікарня Бригама для жінок, США, Бостон Університетські клініки Женеви, Швейцарія, Женева Загальна лікарня Відня / Віденський медичний університет, Австрія, Відень Університетський госпіталь Водуа, Швейцарія, Лозанна Лікарня Маунт-Сінай, США, Нью-Йорк Університетська лікарня Базеля, Швейцарія, Базель Стенфордська медична допомога — Стенфордська лікарня, США, Стенфорд Університетська лікарня Орхуса, Данія, Орхус Медичний центр Самсунг, Південна Корея, Сеул Лікарня Маунт-Сінай, Канада, Торонто Медичний центр Асан, Південна Корея, Сеул Лікарня Святого Томаса, Велика Британія, Лондон Центр медичних наук Саннібрук, Канада, Торонто Клініка Еразмус, Нідерланди, Роттердам Європейський госпіталь імені Жоржа Помпіду, Франція, Париж Університетська поліклініка ім. Агостіно Джемеллі, Італія, Рим Госпіталь Клод Юр’є, Франція, Лілль Університетська клініка Рехтс дер Ізар, Німеччина, Мюнхен Амстердамський університетський медичний центр, Нідерланди, Амстердам Університетська лікарня Левена, Бельгія, Левен Міжнародна лікарня Святого Луки, Японія, Чуо Лікарня Северанс, Південна Корея, Сеул Університетська лікарня Гельсінкі, Фінляндія, Гельсінкі Лікарня Сеульського національного університету, Південна Корея, Сеул Університетська лікарня Ла-Пас, Іспанія, Мадрид Клініка Ніугарда, Італія, Мілан Університетська клініка Гамбург-Еппендорф, Німеччина, Гамбург Медичний центр при Університеті Каліфорнії, США, Сан-Франциско Медичний центр Сідарс-Синай, США, Лос-Анджелес Клініка Майо, США, Джексонвілл Університетський медичний центр Утрехт, Нідерланди, Утрехт Альфред, Австралія, Мельбурн Університетська лікарня 12 жовтня, Іспанія, Мадрид

