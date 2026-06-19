Названо найнебезпечніший час для сну: ризик смерті зростає на 30%

Сон / © ТСН

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Денний сон у літньому віці вважається звичним явищем і часто допомагає відновити сили. Втім, дослідники звертають увагу не лише на тривалість відпочинку, а й на час, коли людина починає дрімати.

Про це повыдомило видання WP Kobieta.

Науковці з лікарні Mass General Brigham у Бостоні дійшли висновку, що частий сон у ранкові години серед людей похилого віку може бути пов’язаний із гіршим станом здоров’я та підвищеним ризиком смерті. За даними дослідження, такий ризик може бути вищим приблизно на 30%.

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Водночас фахівці наголошують: ранковий сон не є прямою причиною негативних наслідків. Він може свідчити про приховані проблеми зі здоров’ям, зокрема порушення циркадних ритмів, хронічну втому або розлади сну.

Провідний автор дослідження доктор Ченьлу Гао пояснив, що надмірна сонливість часто пов’язана з хронічними захворюваннями, порушеннями добового ритму чи іншими медичними станами. Саме тому зміни у звичному режимі денного відпочинку можуть бути одним із ранніх сигналів погіршення самопочуття.

За словами дослідників, насторожити мають випадки, коли людина засинає кілька разів на день, не може контролювати сонливість або відчуває втому навіть після повноцінного нічного сну. Такі симптоми можуть супроводжувати респіраторні захворювання, діабет, серцево-судинні порушення, метаболічний синдром, хронічний біль, розлади настрою та нейродегенеративні хвороби.

Експерти підкреслюють, що відмовлятися від денного сну не потрібно. Найкращим варіантом вважається коротка дрімота тривалістю 20–30 хвилин вдень. Натомість сон пізно ввечері може негативно впливати на нічний відпочинок.

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Докторка Сюзанна Саламон із медичного центру Beth Israel Deaconess зазначила, що короткі денні дрімоти є нормальною частиною старіння та можуть додавати енергії. Причиною для консультації з лікарем є саме надмірний або незвичний денний сон, який раптово з’явився чи став частішим.

Нагадаємо, літня спека нерідко заважає повноцінно виспатися, перетворюючи ніч на боротьбу з задухою та перегрітим повітрям. Втім, експерти назвали незвичну позу для сну та кілька простих вечірніх звичок, які допомагають швидше охолодити тіло й комфортно заснути навіть без кондиціонера.

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