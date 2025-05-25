Названо найпопулярнішу ягоду, яка є природним рятівником від випадіння волосся

Яка ягода допомагає від випадіння волосся

Реклама

Науковці та медики наразі звертають все більше уваги на природні засоби для зміцнення та відновлення волосся. Тому рекомендують додати до свого раціону ягоду, яка досить популярна і недорога. Це чорниця, яку експерти називають справжнім рятівником волосся від ламкості та випадіння.

У чому користь чорниці для здоров’я волосся: про це треба знати кожному

Ягоди містять потужний склад вітамінів — A, C, E і групи B, а також антиоксидантні сполуки. Вкупі ці речовини покращують кровообіг у шкірі голови, що допомагає зміцнити корені волосся і запобігти його ламкості й випадінню.

Особливо цінною в чорниці вважається речовина — антоціанін, це потужний антиоксидант, саме він забарвлює чорниці в синій колір. Ця антиоксидантна сполука допомагає нівелювати дію вільних радикалів, за рахунок чого гальмуються процеси старіння клітин. Саме тому регулярне вживання чорниці допомагає зростанню здорового та густого волосся, яке не ламатиметься й не випадатиме.

Реклама

Вчені та трихологи рекомендують вживати чорницю якомога частіше, щоб попередити випадіння волосся. Особливо коли ця проблема пов’язана з авітамінозом чи стресом.

Напевно всім відомі засоби для догляду за волоссям на основі чорниці. Косметичні компанії вже давно використовують екстракт ягоди для додавання в шампуні, маски та кондиціонери.

Експерти рекомендують в сезон включити чорницю до щоденного раціону, а також зробити запаси на зиму. Її можна вживати у вигляді варення, сухою чи замороженою, чорниця після обробки не втрачає своєї користі. Це допоможе не лише зміцнити волосся, а позитивно впливатиме на загальний стан здоров’я.