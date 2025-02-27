Названо найпопулярніший напій, який відновлює здоров’я печінки: рятує від цирозу й ожиріння

Продукт містить антиоксиданти – біологічно активні сполуки, які буквально зцілюють печінку, захищаючи її від упливу токсинів.
Дослідження показали, що кава має унікальні властивості, які допомагають захистити цей надважливий внутрішній орган. Експерти виявили, що регулярне вживання натуральної чорної кави знижує ризик появи жирового гепатозу, цирозу і навіть деяких форм раку печінки. А все за рахунок високого вмісту антиоксидантів, саме ці біологічно активні сполуки допомагають зменшити запальні процеси і стимулюють належну роботу печінки.
До того ж, кава сприяє виведенню токсинів з організму і покращує обмін речовин. Однак експерти підкреслюють, що для користі печінки важливо пити натуральну чорну каву без молока і надмірної кількості цукру.
Однак медики нагадують, що кава – це не ліки, але може бути частиною раціону всіх людей, які не мають протипоказань щодо вживання напою. Для максимальної користі рекомендовано дотримуватися правил здорового та збалансованого харчування, також відмовитися від алкоголю і тютюнових виробів.
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