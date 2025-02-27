Названо найпопулярніший напій, який відновлює здоров’я печінки: рятує від цирозу й ожиріння

Дослідження показали, що кава має унікальні властивості, які допомагають захистити цей надважливий внутрішній орган. Експерти виявили, що регулярне вживання натуральної чорної кави знижує ризик появи жирового гепатозу, цирозу і навіть деяких форм раку печінки. А все за рахунок високого вмісту антиоксидантів, саме ці біологічно активні сполуки допомагають зменшити запальні процеси і стимулюють належну роботу печінки.

До того ж, кава сприяє виведенню токсинів з організму і покращує обмін речовин. Однак експерти підкреслюють, що для користі печінки важливо пити натуральну чорну каву без молока і надмірної кількості цукру.

Однак медики нагадують, що кава – це не ліки, але може бути частиною раціону всіх людей, які не мають протипоказань щодо вживання напою. Для максимальної користі рекомендовано дотримуватися правил здорового та збалансованого харчування, також відмовитися від алкоголю і тютюнових виробів.

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