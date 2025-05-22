Не всі йогурти однаково корисні / © Pexels

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Йогурт — популярний і улюблений кисломолочний продукт багатьох людей. Більшість споживачів купують йогурти в надії, що ті поліпшать їхнє здоров’я.

На перший погляд, йогурт — це результат змішування скислого молока з кисломолочними бактеріями. Але такий продукт не відрізняється вишуканим смаком, а всі ми любимо, коли смачніше і солодше. Тому виробники йдуть на хитрість і додають в готовий йогурт ароматизатори — від полуниці і малини до чорносливу і соку свіжовичавленого кактуса.

Крім того, для додання йогурту в’язкої консистенції, в нього додають такі стабілізатори: модифікований крохмаль Е1442, карагенан Е407, ксантанову камедь Е415. А генно-модифікований крохмаль Е414 (навіть якщо на йогурті стоїть знак без ГМО) шкодить підшлунковій.

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Всі магазинні йогурти не приносять користі — до такого висновку прийшли вчені споживчих організацій Євросоюзу, які досліджували 180 найменувань інгредієнтів йогуртів. Десять поширених добавок комісія назвала марними, корисність інших мінералів і вітамінів на даний момент не доведена.

Ось кілька типів йогуртів, які варто вибирати:

Грецький йогурт : зазвичай має високий вміст білка та низький рівень цукру, а також багатий на кальцій та інші важливі вітаміни

Ісландський йогурт (скір): схожий на грецький йогурт, має багато білка та мало цукру, що робить його чудовим вибором для здоров’я

Йогурт з високим вмістом білка: є бренди, які пропонують йогурти з додатковим білком, що забезпечує до 25 грамів білка в порції

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