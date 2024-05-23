Названо найсмачніше і найкорисніше вино, яке знижує рівень "поганого" холестерину

Експерти рекомендують усім, хто любить вино, вибирати саме червоне вино, яке позитивно впливає на серцево-судинну систему, завдяки вмісту антиоксидантних сполук. Втім, є інші види вина, які також добре сприймаються нашим організмом. Розповідаємо, які вина найкорисніші і що впливає на їхній смак.

Яке вино вважається найкориснішим: види напоїв

Фахівці рекомендують три сорти вина, які є найкориснішими для організму людини. Це червоні вина, помаранчеві та бурштинові. Останні два виготовляються з білих сортів винограду і також позитивно пливають на загальне самопочуття людини.

Щоб повністю розкрилися смак і користь напоїв, їх треба попередньо охолодити. Прості білі вина сомельє рекомендують охолоджувати до 10 градусів, а ті, що мають складний букет, наприклад, із додаванням трав чи фруктових нот, варто охолоджувати до 12-14 градусів. Червоні сорти вина також треба охолоджувати до 14-15 градусів.

Що впливає на смак і користь вина, окрім температури

Посуд. Для білого й червоного вина найкращим буде тюльпаноподібний келих об’ємом до 560 мл із тонкого скла. Такий посуд максимально розкриє смак, колір та аромат напою.

Для білого й червоного вина найкращим буде тюльпаноподібний келих об’ємом до 560 мл із тонкого скла. Такий посуд максимально розкриє смак, колір та аромат напою. Термін придатності. Молоде червоне вино має більш темний і насичений колір, чим світліше червоне вино, тим більше часу витримано напій. А з білим вином навпаки – молоде вино світло-солом’яного кольору, а з віком напій стає золотистим чи бурштиновим. Експерти зазначають, що більшість вин розраховані на термін вживання упродовж 3-5 років, а деякі сорти живуть до 100. Такі напої відносяться до дорогих колекційних, які не призначені для масового вживання.

Молоде червоне вино має більш темний і насичений колір, чим світліше червоне вино, тим більше часу витримано напій. А з білим вином навпаки – молоде вино світло-солом’яного кольору, а з віком напій стає золотистим чи бурштиновим. Експерти зазначають, що більшість вин розраховані на термін вживання упродовж 3-5 років, а деякі сорти живуть до 100. Такі напої відносяться до дорогих колекційних, які не призначені для масового вживання. Час доби. Якщо пити вино у першій половині дня, то смак напою відчувається яскравіше. Це пов’язано з активністю мозку, яка до обіду досить висока, тому наші смакові рецептори більш чутливі.

Якщо пити вино у першій половині дня, то смак напою відчувається яскравіше. Це пов’язано з активністю мозку, яка до обіду досить висока, тому наші смакові рецептори більш чутливі. Настрій людини. Можна пити одне й те саме вино в різних компаніях, у різний час та пору року, і воно буде мати різний вплив на наш організм. Все залежить від настрою, місця, людей та емоційного стану.

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