Названо найціннішу рибу для літніх людей: набагато краща й дешевша за сьомгу та форель

Яка найкраща риба для літніх людей / © Freepik

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Це оселедець, який живе у природному середовищі. Саме тому він такий корисний для здоров’я, на відміну від форелі та сьомги, вирощених у штучних водоймах. Адже таку рибу годують різноманітними добавками, що значно знижує цінність її м’яса.

У чому користь оселедця для літніх людей

Цю рибу корисно включати в раціон завдяки її властивостям зміцнювати серцево-судинну систему.

Оселедець сприяє зниженню рівня «поганого» холестерину, ризиків захворювань серця, запальних процесів в організмі.

Регулярне вживання такої риби захистить організм від вільних радикалів, раку, хвороб щитовидної залози, зміцнить кісткову тканину.

Кому не можна їсти оселедець

Варену та запечену рибу корисно вживати 1-2 рази на тиждень, якщо немає індивідуальної непереносимості.

Солоний оселедець потрібно їсти з обережністю, щоб не спровокувати набряки тіла і не отримати додаткове навантаження на серце.

Оселедець не рекомендують вживати жінкам, які годують груддю. Як сильний алерген, риба може нашкодити маленькій дитині.