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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
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590
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1 хв

Названо найціннішу рибу для літніх людей: набагато краща й дешевша за сьомгу та форель

До складу цієї смачної риби входять мікроелементи, які вкрай необхідні для підтримання здоров’я та активності людей похилого віку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яка найкраща риба для літніх людей

Яка найкраща риба для літніх людей / © Freepik

Це оселедець, який живе у природному середовищі. Саме тому він такий корисний для здоров’я, на відміну від форелі та сьомги, вирощених у штучних водоймах. Адже таку рибу годують різноманітними добавками, що значно знижує цінність її м’яса.

У чому користь оселедця для літніх людей

  • Цю рибу корисно включати в раціон завдяки її властивостям зміцнювати серцево-судинну систему.

  • Оселедець сприяє зниженню рівня «поганого» холестерину, ризиків захворювань серця, запальних процесів в організмі.

  • Регулярне вживання такої риби захистить організм від вільних радикалів, раку, хвороб щитовидної залози, зміцнить кісткову тканину.

Кому не можна їсти оселедець

  • Варену та запечену рибу корисно вживати 1-2 рази на тиждень, якщо немає індивідуальної непереносимості.

  • Солоний оселедець потрібно їсти з обережністю, щоб не спровокувати набряки тіла і не отримати додаткове навантаження на серце.

  • Оселедець не рекомендують вживати жінкам, які годують груддю. Як сильний алерген, риба може нашкодити маленькій дитині.

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