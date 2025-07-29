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- Здоров’я
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Названо найціннішу рибу для літніх людей: набагато краща й дешевша за сьомгу та форель
До складу цієї смачної риби входять мікроелементи, які вкрай необхідні для підтримання здоров’я та активності людей похилого віку.
Це оселедець, який живе у природному середовищі. Саме тому він такий корисний для здоров’я, на відміну від форелі та сьомги, вирощених у штучних водоймах. Адже таку рибу годують різноманітними добавками, що значно знижує цінність її м’яса.
У чому користь оселедця для літніх людей
Цю рибу корисно включати в раціон завдяки її властивостям зміцнювати серцево-судинну систему.
Оселедець сприяє зниженню рівня «поганого» холестерину, ризиків захворювань серця, запальних процесів в організмі.
Регулярне вживання такої риби захистить організм від вільних радикалів, раку, хвороб щитовидної залози, зміцнить кісткову тканину.
Кому не можна їсти оселедець
Варену та запечену рибу корисно вживати 1-2 рази на тиждень, якщо немає індивідуальної непереносимості.
Солоний оселедець потрібно їсти з обережністю, щоб не спровокувати набряки тіла і не отримати додаткове навантаження на серце.
Оселедець не рекомендують вживати жінкам, які годують груддю. Як сильний алерген, риба може нашкодити маленькій дитині.