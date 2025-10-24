Названо неочевидний провісник інсульту

© Credits

Учені з Університету Південної Кароліни виявили, що запалення ясен може бути пов’язане з пошкодженням білої речовини мозку — структури, що забезпечує зв’язок між його ділянками та координацію їхньої роботи.

Результати дослідження опубліковані у журналі Neurology Open Access (NOA).

У дослідженні брали участь 1143 особи із середнім віком 77 років. Після стоматологічного огляду у 800 учасників виявили захворювання ясен, а згодом усім провели МРТ. У людей із запаленням ясен у середньому зафіксували більший обсяг ділянок пошкодженої білої речовини (2,83% проти 2,52 у здорових). Навіть після врахування віку, тиску, діабету та куріння ризик серйозних змін у мозку у таких пацієнтів виявився на 56% вищим.

Біла речовина відіграє ключову роль у передаванні нервових імпульсів. Його пошкодження може спричинити погіршення пам’яті, уваги та координації, а також підвищує ймовірність інсульту.

Зі слів керівника дослідження професора Сувіка Сена, результати показують, що хронічне запалення в ротовій порожнині може впливати на судини мозку. Вчений зазначив, що своєчасне лікування захворювань ясен та регулярна гігієна порожнини рота можуть стати важливим заходом профілактики інсульту та вікових порушень роботи мозку.

