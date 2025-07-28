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Названо неочікувані властивості винограду, про які ніхто не знав
Усі види винограду вважаються корисними через високий вміст міді та калію, він підвищує захисні сили організму, містить вітаміни, мікроелементи, легкозасвоювані вуглеводи та фруктові кислоти.
Виноград дуже полюбляють і дорослі, і діти, проте його переваги виходять за межі звичайних смакових властивостей.
Чим корисний виноград — читайте нижче.
Експерти кажуть, що виноград бореться з жировою хворобою печінки — поширеною проблемою, пов’язаною з високожировим харчуванням. Якщо з’їдати понад дві чашки винограду на день, можна не тільки призупинити розвиток жирової хвороби печінки, а й подовжити термін життя на 4–5 років.
Вся справа в антиоксидантах, що містяться у винограді, які допомагають боротися з окислювальним стресом. Крм того доведено, що вживання винограду може призвести до змін в експресії генів, які підвищують захисні сили організму.
Також виноград може відігравати ключову роль у збереженні гостроти розуму.
Ягоди можуть покращувати поведінку і когнітивні функції, потенційно забезпечуючи захист від погіршення, яке відбувається під час дієти з високим вмістом жирів і старіння.
Однак саме вживання темного винограду сприяє зміцненню кровоносних судин, підтримує у нормі рівень гемоглобіну в крові, захищає організм від вільних радикалів та регулює роботу щитовидної залози, полегшує відхаркування.
У синьому, червоному, чорному винограді міститься більше біофлавоноїдів ніж в світлих сортах.
Калорійність винограду на 100 г становить від 43 до 72 кКал в залежності від сорту:
білий виноград містить — 43 калорії
зелений та червоний — 68 калорій
чорний та синій — 72 калорії
сушений виноград містить — 281 калорію
Раніше ми писали про те, що лікарі назвали 5 причин, чому треба їсти цю ягоду. Більше про це читайте у новині.