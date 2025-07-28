Названо неочікувані властивості винограду, про які ніхто не знав

Виноград / © Associated Press

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Виноград дуже полюбляють і дорослі, і діти, проте його переваги виходять за межі звичайних смакових властивостей.

Чим корисний виноград — читайте нижче.

Експерти кажуть, що виноград бореться з жировою хворобою печінки — поширеною проблемою, пов’язаною з високожировим харчуванням. Якщо з’їдати понад дві чашки винограду на день, можна не тільки призупинити розвиток жирової хвороби печінки, а й подовжити термін життя на 4–5 років.

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Вся справа в антиоксидантах, що містяться у винограді, які допомагають боротися з окислювальним стресом. Крм того доведено, що вживання винограду може призвести до змін в експресії генів, які підвищують захисні сили організму.

Також виноград може відігравати ключову роль у збереженні гостроти розуму.

Ягоди можуть покращувати поведінку і когнітивні функції, потенційно забезпечуючи захист від погіршення, яке відбувається під час дієти з високим вмістом жирів і старіння.

Однак саме вживання темного винограду сприяє зміцненню кровоносних судин, підтримує у нормі рівень гемоглобіну в крові, захищає організм від вільних радикалів та регулює роботу щитовидної залози, полегшує відхаркування.

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У синьому, червоному, чорному винограді міститься більше біофлавоноїдів ніж в світлих сортах.

Калорійність винограду на 100 г становить від 43 до 72 кКал в залежності від сорту:

білий виноград містить — 43 калорії

зелений та червоний — 68 калорій

чорний та синій — 72 калорії

сушений виноград містить — 281 калорію

Раніше ми писали про те, що лікарі назвали 5 причин, чому треба їсти цю ягоду. Більше про це читайте у новині.