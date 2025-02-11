Названо неочікуваний продукт, який губить серце: його краще виключити зі свого раціону

Це знежирене молоко, яке може негативно вплинути на серцево-судинну систему. Хоча цей напій має репутацію корисного продукту. Однак це зовсім не так, і на таке твердження є вагомі докази.

Справа в тім, що знежирене молоко досить часто містить більше цукру, ніж звичайне. Зменшення вмісту жирів призводить до того, що виробники додають у продукт більше вуглеводів для поліпшення його смаку. І якщо регулярно вживати збагачене додатковими цукрами молоко, це може спричинити ризики розвитку діабету ІІ типу, гіпертонії й ожиріння, які є ключовими факторами захворювань серцево-судинної системи.

Багато хто вважає, що знежирені молочні продукти значно корисніші, та це не так. Адже вони провокують запальні процеси в організмі та підвищують рівень тригліцеридів у крові. Якщо ці сполуки перевищують норму, вони перетворюються в жирову тканину, що негативно позначається на роботі серця, як наголошують кардіологи.

Медики та вчені рекомендують вживати по можливості лише натуральні й якісні продукти, що не містять багато цукру та жирів. Тоді серцево-судинна система злагоджено працюватиме до глибокої старості. Також лікарі радять виключити з раціону солодкі газовані напої усім тим, хто має проблеми з серцем, бо вони провокують стрімке підвищення цукру в крові.

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