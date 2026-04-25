Гаряча ванна

Гаряча ванна може приносити організму користь, співставну з 30-хвилинною прогулянкою, а також позитивно впливати на рівень цукру в крові та артеріальний тиск.

Про це повідомило видання Yourtango.

У межах експерименту під керівництвом доктора Стіва Фолкнера з британського Університету Лафборо 14 чоловіків пройшли два випробування: годинну їзду на велосипеді та годинне перебування у ванні з водою температурою 38°C. В обох випадках дослідники прагнули підвищити температуру тіла учасників приблизно на один градус.

Очікувано, велосипедне тренування допомогло спалити більше калорій. Водночас година у гарячій ванні дозволила спалити близько 140 калорій — приблизно стільки ж, скільки середня людина витрачає під час 30-хвилинної прогулянки.

Крім того, вчені відстежували рівень цукру в крові учасників протягом доби після кожного випробування. З’ясувалося, що після їжі піковий рівень глюкози в день прийняття ванни був приблизно на 10% нижчим, ніж після велотренування.

Науковці пояснюють це ефектом пасивного нагрівання — коли температура тіла підвищується без фізичної активності. За даними досліджень, це може мати протизапальну дію, покращувати кардіометаболічне здоров’я та знижувати ризики розвитку ожиріння, діабету й підвищеного тиску.

Окреме дослідження Університету Орегону показало, що регулярні гарячі ванни можуть знижувати артеріальний тиск. Імовірно, це пов’язано зі збільшенням рівня оксиду азоту, який розслаблює та розширює кровоносні судини.

Також фінське дослідження 2015 року виявило зв’язок між частим відвідуванням сауни та меншим ризиком серцевих нападів та інсультів у чоловіків.

Втім, фахівці наголошують: гаряча ванна не може повністю замінити фізичні вправи. Тренування залишаються важливими для розвитку сили, витривалості, роботи легень і загального зміцнення організму. Однак у дні відновлення або за обмеженої рухливості гаряча ванна може стати корисним доповненням до здорового способу життя.

