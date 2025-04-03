Названо несподіваний фрукт, який виявився утричі кориснішим, ніж банани та цитрусові

Який фрукт корисніший за банани та цитрусові / © www.freepik.com/free-photo

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Нещодавно вчені з Нової Зеландії провели експеримент і виявили, що два ківі можуть цілком задовільнити добову потребу людини у вітаміні С. До того ж, цей екзотичний фрукт містить достатньо аскорбінової кислоти, щоб зміцнити імунітет, якщо його вживати хоча б три рази на тиждень. Окрім цього, клітковина, що міститься в ківі, сприяє поліпшенню травлення і загального самопочуття.

Експерти наголошують, що ківі може слугувати природною альтернативою вітамінним комплексам. Однак варто знати, що цей фрукт не зможе замінити повноцінне харчування.

Вчені також встановили особливу користь ківі для тих, хто палить. Оскільки потреба цих людей у вітаміні С на 30% вища, ніж у тих, хто не вживає тютюнових виробів. Також усім, хто дотримується жорсткої дієти, варто включити ківі до свого раціону, адже фрукт допомагає довше зберігати відчуття ситості. Тим, хто любить смажену та жирну їжу, просто необхідно їсти цей фрукт, адже він знижує негативний вплив жирів на організм.

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Учені радять вживати по два ківі на день, однак це актуально лише для тих, у кого немає гастриту або інших проблем зі шлунком. Варто також знати, що ківі містить алерген, який може стати причиною висипань на шкірі та набряків. Якщо ви мало їсте цей фрукт, його треба вводити до свого раціону поступово, невеликими порціями.

А взагалі, як переконують експерти, ківі — це справжній природний суперфуд, який за вмістом вітаміну С та інших корисних речовин значно перевершує апельсини, банани, лимони та грейпфрути.