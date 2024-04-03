Названо овоч, який допоможе швидко заснути навіть після міцної кави

Так, жоден ранок не обходиться без кави, бо вона бадьорить і поліпшує настрій. Однак такий ефект напою не завжди грає на руку. Якщо випити кави у другій половині дня чи на ніч, можна взагалі не заснути, що погано позначиться на здоров’ї. Втім, лікарі рекомендують у такому випадку їсти на вечерю броколі, щоб можна було міцно та спокійно спати. Розповідаємо, чому краще не пити каву на ніч і як нівелювати дію кофеїну за допомогою броколі.

Чому не можна пити каву у другій половині дня

Медики говорять, що період напіврозпаду кави в організмі становить від 6 до 8 годин. Якщо пити каву о чотирнадцятій годині, то о двадцять другій з організму вийде лише половина спожитого кофеїну. Саме тому лікарі не рекомендують вживати каву в цей проміжок часу, щоб не порушувати якість свого сну. Але нам саме в цей час хочеться випити напою, щоб збадьоритися і дожити до кінця робочого дня. Що ж робити?

Є спосіб, який допоможе міцно заснути навіть після того, як ви вип’єте кави перед сном. На вечерю треба з’їсти порцію броколі, овоч допоможе організму швидше перетравити каву. До того ж, цей продукт стимулює виділення ферментів, які в рази пришвидшують засвоєння кофеїну.

Яка ще користь броколі для здоров’я: кому не можна вживати

Цей овоч обов’язково повинен бути в раціоні кожного, хто дотримується принципів правильного збалансованого харчування. Оскільки броколі забезпечує належну роботу травної системи за рахунок вмісту клітковини. Також продукт зміцнює кістки та судини, підвищує імунітет і здатен попередити хворобу Альцгеймера.

Однак, не всім можна вживати броколі. Лікарі не радять їсти овоч після операції, також тим, хто має підвищену кислотність шлунку чи страждає від хвороби підшлункової залози. Також не треба їсти броколі перед польотом у літаку, це може спровокувати здуття живота і газоутворення.

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