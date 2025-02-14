Названо популярний напій, який забирає до 10 років життя, провокує ожиріння й розвиток діабету

Вчені заявили, що регулярне вживання солодких газованих напоїв, які мають купу барвників і доданих цукрів, скорочує життя на 8-10 років.

Так, ці продукти можуть бути смачними та освіжальними, однак вони вкрай шкідливі практично для всіх систем організму. Під час дослідження було встановлено, що регулярне вживання солодкої газованої води збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань на 34%, а також провокує передчасне старіння клітин.

За словами експертів, солодкі газовані напої містять велику кількість цукру, штучних солодких речовин, фосфатів і кислот. Регулярне споживання таких напоїв також пов'язане з ризиком розвитку ожиріння, цукрового діабету другого типу та інших проблем зі здоров'ям.

Фосфорна кислота, що міститься у багатьох солодких газованих напоях, призводить до утворення каменів у нирках. Також у ці напої часто додають лимонну або яблучну кислоту, але ще частіше — ортофосфорну кислоту, яка зумовлює вимивання кальцію з організму, що призводить до ламкості кісток та псування зубів.

Окрім того, цей вид напоїв містить кофеїн, який за регулярного вживання негативно впливає на психоемоційний стан людини, збуджуючи її нервову систему. Внаслідок цього може виникнути безсоння, розсіяність та головний біль. Кофеїн спричиняє залежність і збільшує втрату кальцію, який украй необхідний для здоров’я хребта, кісток та зубів.

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