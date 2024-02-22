Названо продукти, які блокують старіння і продовжують молодість надовго

Ця їжа здатна вберегти людей зрілого віку від старечих захворювань й омолодити клітини організму.
Лікарі розповіли, на яких продуктах потрібно зосередити увагу тим, кому вже за п’ятдесят, щоб зберегти молодість надовго.
Які продукти сповільнюють процеси старіння
- Чорниця. Ягоди містять велику частку антиоксидантів, які нівелюють дію вільних радикалів та процеси окислювального стресу, що є причиною старіння організму. Вчені довели, що чорниці здатні сповільнити старіння, активізувати роботу мозку, знизити ризики хвороби Альцгеймера та втрату пам’яті.
- Полуниця є потужним джерелом вітаміну С та флавоноїдів, які допомагають клітинам організму довше залишатися молодими. Результати досліджень показують, якщо вживати полуницю двічі на тиждень, то можна зупинити старіння на 3 роки.
- Авокадо містить в собі поліненасичені жирні кислоти омега-3, які живлять та відновлюють шкіру, клітини мозку і зменшують процеси запалення в організмі. Також авокадо має у своєму складі вітамін Е, який відновлює здоров’я шкіри, волосся та нігтів.
- Мигдаль. Горіхи містять у своєму складі ряд вітамінів та антиоксидантів, які запобігають когнітивному старінню. Також мигдаль містить вітамін Е, що захищає шкіру від фотостаріння.
- Гранат. Цей фрукт захищає здоров’я серця та мозку, запобігає появі передчасних зморшок на шкірі.
- Куркума. Спецію треба вживати всім жінкам та чоловікам у зрілому віці. Куркума підвищує рівень активності мозку, запобігає появі старечих хвороб – деменції та хвороби Альцгеймера.
- Фісташки мають потужні антиоксидантні сполуки у своєму складі, тому підтримують здоров’я всього організму на належному рівні. Лише жменя фісташок на день здатна омолодити організм і призупинити процеси старіння на тривалий час.
- Лосось – це безцінне джерело білка та поліненасиченої жирної кислоти омега-3, які є будівним матеріалом для м’язової тканини. Також корисні речовини, що містяться в рибі, здатні вплинути на здоров’я серця та мозку, захищаючи організм від старечих захворювань.
- Помідори. Овочі містять лікопін, який бореться з вільними радикалами, що викликають онкологію та передчасне старіння організму.
- Темна листова зелень. Шпинат, рукола, деякі види капусти та зелені вирізняються великою кількістю вітамінів Е і К, які сповільнюють старіння мозку, втрату пам’яті та нівелюють ризик захворювання на деменцію.
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