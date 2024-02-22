Названо продукти, які блокують старіння і продовжують молодість надовго

Лікарі розповіли, на яких продуктах потрібно зосередити увагу тим, кому вже за п’ятдесят, щоб зберегти молодість надовго.

Які продукти сповільнюють процеси старіння

Чорниця. Ягоди містять велику частку антиоксидантів, які нівелюють дію вільних радикалів та процеси окислювального стресу, що є причиною старіння організму. Вчені довели, що чорниці здатні сповільнити старіння, активізувати роботу мозку, знизити ризики хвороби Альцгеймера та втрату пам’яті.

Ягоди містять велику частку антиоксидантів, які нівелюють дію вільних радикалів та процеси окислювального стресу, що є причиною старіння організму. Вчені довели, що чорниці здатні сповільнити старіння, активізувати роботу мозку, знизити ризики хвороби Альцгеймера та втрату пам’яті. Полуниця є потужним джерелом вітаміну С та флавоноїдів, які допомагають клітинам організму довше залишатися молодими. Результати досліджень показують, якщо вживати полуницю двічі на тиждень, то можна зупинити старіння на 3 роки.

є потужним джерелом вітаміну С та флавоноїдів, які допомагають клітинам організму довше залишатися молодими. Результати досліджень показують, якщо вживати полуницю двічі на тиждень, то можна зупинити старіння на 3 роки. Авокадо містить в собі поліненасичені жирні кислоти омега-3, які живлять та відновлюють шкіру, клітини мозку і зменшують процеси запалення в організмі. Також авокадо має у своєму складі вітамін Е, який відновлює здоров’я шкіри, волосся та нігтів.

містить в собі поліненасичені жирні кислоти омега-3, які живлять та відновлюють шкіру, клітини мозку і зменшують процеси запалення в організмі. Також авокадо має у своєму складі вітамін Е, який відновлює здоров’я шкіри, волосся та нігтів. Мигдаль. Горіхи містять у своєму складі ряд вітамінів та антиоксидантів, які запобігають когнітивному старінню. Також мигдаль містить вітамін Е, що захищає шкіру від фотостаріння.

Горіхи містять у своєму складі ряд вітамінів та антиоксидантів, які запобігають когнітивному старінню. Також мигдаль містить вітамін Е, що захищає шкіру від фотостаріння. Гранат. Цей фрукт захищає здоров’я серця та мозку, запобігає появі передчасних зморшок на шкірі.

Цей фрукт захищає здоров’я серця та мозку, запобігає появі передчасних зморшок на шкірі. Куркума. Спецію треба вживати всім жінкам та чоловікам у зрілому віці. Куркума підвищує рівень активності мозку, запобігає появі старечих хвороб – деменції та хвороби Альцгеймера.

Спецію треба вживати всім жінкам та чоловікам у зрілому віці. Куркума підвищує рівень активності мозку, запобігає появі старечих хвороб – деменції та хвороби Альцгеймера. Фісташки мають потужні антиоксидантні сполуки у своєму складі, тому підтримують здоров’я всього організму на належному рівні. Лише жменя фісташок на день здатна омолодити організм і призупинити процеси старіння на тривалий час.

мають потужні антиоксидантні сполуки у своєму складі, тому підтримують здоров’я всього організму на належному рівні. Лише жменя фісташок на день здатна омолодити організм і призупинити процеси старіння на тривалий час. Лосось – це безцінне джерело білка та поліненасиченої жирної кислоти омега-3, які є будівним матеріалом для м’язової тканини. Також корисні речовини, що містяться в рибі, здатні вплинути на здоров’я серця та мозку, захищаючи організм від старечих захворювань.

– це безцінне джерело білка та поліненасиченої жирної кислоти омега-3, які є будівним матеріалом для м’язової тканини. Також корисні речовини, що містяться в рибі, здатні вплинути на здоров’я серця та мозку, захищаючи організм від старечих захворювань. Помідори. Овочі містять лікопін, який бореться з вільними радикалами, що викликають онкологію та передчасне старіння організму.

Овочі містять лікопін, який бореться з вільними радикалами, що викликають онкологію та передчасне старіння організму. Темна листова зелень. Шпинат, рукола, деякі види капусти та зелені вирізняються великою кількістю вітамінів Е і К, які сповільнюють старіння мозку, втрату пам’яті та нівелюють ризик захворювання на деменцію.

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