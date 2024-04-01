Названо продукти, які допоможуть швидше схуднути: до літа жир зійде з талії, наче й не було

Невдовзі літо, тому час подумати про те, щоб скинути кілька зайвих кілограмів. Лікарі наголошують, що важливою умовою для швидкого схуднення є правильне збалансоване харчування. І не варто відмовлятися від їжі, дотримуючись жорстких дієт, бо це може негативно вплинути на здоров’я. Медики радять включити в раціон ті продукти, які насичуватимуть організм необхідними вітамінами та сполуками, і заразом допомагатимуть худнути. Розповідаємо, які продукти треба додати до свого харчування, щоб до літа мати струнку фігуру.

Які продукти допомагають швидко скинути зайву вагу

Лікарі назвали топ-10 продуктів, які треба включити у свій раціон.

Морська риба. Це може бути лосось, скумбрія, хек, оселедець, тріска, камбала тощо. Така риба багата на поліненасичені жирні кислоти омега-3 і омега-6, які впливають на пришвидшення метаболізму.

Це може бути лосось, скумбрія, хек, оселедець, тріска, камбала тощо. Така риба багата на поліненасичені жирні кислоти омега-3 і омега-6, які впливають на пришвидшення метаболізму. Гречка. Ця крупа лідирує у списку продуктів для схуднення завдяки багатому вмісту вітамінів та мінералів.

Ця крупа лідирує у списку продуктів для схуднення завдяки багатому вмісту вітамінів та мінералів. Вівсянка. Вівсяне зерно містить вітаміни групи В, вітамін Е, цинк, фосфор, калій, залізо, магній, натрій, йод, марганець і селен. Такий набір корисних речовин допомагає швидкому, проте безпечному схудненню.

Вівсяне зерно містить вітаміни групи В, вітамін Е, цинк, фосфор, калій, залізо, магній, натрій, йод, марганець і селен. Такий набір корисних речовин допомагає швидкому, проте безпечному схудненню. Яйця. Цей продукт легко засвоюються організмом, сприяє поліпшенню мозкової активності та якості зору, допомагає підтримувати кількість кілограмів на належному рівні.

Цей продукт легко засвоюються організмом, сприяє поліпшенню мозкової активності та якості зору, допомагає підтримувати кількість кілограмів на належному рівні. Йогурт поліпшує мікрофлору кишківника, сприяючи процесам травлення. Головне, щоб це був нежирний продукт без домішок.

поліпшує мікрофлору кишківника, сприяючи процесам травлення. Головне, щоб це був нежирний продукт без домішок. Капуста насичує організм необхідними корисними речовинами, адже містить вітаміни А, В, Е, С, калій, мідь, фосфор. Її можна їсти як сирою, так і тушкованою. Вона добре насичує, сприяє пришвидшенню обміну речовин, тому допомагає швидкому схудненню.

насичує організм необхідними корисними речовинами, адже містить вітаміни А, В, Е, С, калій, мідь, фосфор. Її можна їсти як сирою, так і тушкованою. Вона добре насичує, сприяє пришвидшенню обміну речовин, тому допомагає швидкому схудненню. Авокадо. Цей фрукт вже давно не є екзотичним для нас, його використовують у різноманітних дієтах. Бо він вкрай корисний для здоров’я, адже містить купу вітамінів, мінералів та ненасичені рослинні жири.

Цей фрукт вже давно не є екзотичним для нас, його використовують у різноманітних дієтах. Бо він вкрай корисний для здоров’я, адже містить купу вітамінів, мінералів та ненасичені рослинні жири. Яблука добре підійдуть для розвантажувальних днів, оскільки містять багато мінералів та вітамінів, що вкрай корисні при дотриманні різноманітних дієт.

добре підійдуть для розвантажувальних днів, оскільки містять багато мінералів та вітамінів, що вкрай корисні при дотриманні різноманітних дієт. Грейпфрути сприяють пришвидшенню метаболізму, а також виводять з організму шлаки й токсичні речовини.

сприяють пришвидшенню метаболізму, а також виводять з організму шлаки й токсичні речовини. Волоські горіхи містять у своєму складі поліненасичені жирні кислоти, які допомагають швидко схуднути, а заодно покращують самопочуття.

Як швидко схуднути на 5 кг за тиждень

Лікарі для швидкого схуднення рекомендують дотримуватися збалансованого харчування, в якому обов’язковим продуктом має бути гречка. Гречану кашу найкраще поєднувати з продуктами з вищенаведеного списку, зокрема, із сирими овочами у вигляді салатів. Не варто додавати приправи і надмірно солити страви. Можна у якості заправки до салатів зі свіжих овочів додавати соєвий соус.

Також до списку продуктів можна додати кисломолочний сир, ячмінь, мигдаль, зелені листкові салати, перець, груші, чорний шоколад і зелений чай.

Читайте також:

Кому протипоказаний кефір і чому він не допомагає схуднути

Може спричинити раптову зупинку серця: який популярний напій не варто пити

Яка користь березового соку: кому обов’язково треба вживати напій