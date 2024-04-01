Названо продукти, які допоможуть швидше схуднути: до літа жир зійде з талії, наче й не було

Як за тиждень скинути п’ять кілограмів: поради лікарів.
Невдовзі літо, тому час подумати про те, щоб скинути кілька зайвих кілограмів. Лікарі наголошують, що важливою умовою для швидкого схуднення є правильне збалансоване харчування. І не варто відмовлятися від їжі, дотримуючись жорстких дієт, бо це може негативно вплинути на здоров’я. Медики радять включити в раціон ті продукти, які насичуватимуть організм необхідними вітамінами та сполуками, і заразом допомагатимуть худнути. Розповідаємо, які продукти треба додати до свого харчування, щоб до літа мати струнку фігуру.
Які продукти допомагають швидко скинути зайву вагу
Лікарі назвали топ-10 продуктів, які треба включити у свій раціон.
- Морська риба. Це може бути лосось, скумбрія, хек, оселедець, тріска, камбала тощо. Така риба багата на поліненасичені жирні кислоти омега-3 і омега-6, які впливають на пришвидшення метаболізму.
- Гречка. Ця крупа лідирує у списку продуктів для схуднення завдяки багатому вмісту вітамінів та мінералів.
- Вівсянка. Вівсяне зерно містить вітаміни групи В, вітамін Е, цинк, фосфор, калій, залізо, магній, натрій, йод, марганець і селен. Такий набір корисних речовин допомагає швидкому, проте безпечному схудненню.
- Яйця. Цей продукт легко засвоюються організмом, сприяє поліпшенню мозкової активності та якості зору, допомагає підтримувати кількість кілограмів на належному рівні.
- Йогурт поліпшує мікрофлору кишківника, сприяючи процесам травлення. Головне, щоб це був нежирний продукт без домішок.
- Капуста насичує організм необхідними корисними речовинами, адже містить вітаміни А, В, Е, С, калій, мідь, фосфор. Її можна їсти як сирою, так і тушкованою. Вона добре насичує, сприяє пришвидшенню обміну речовин, тому допомагає швидкому схудненню.
- Авокадо. Цей фрукт вже давно не є екзотичним для нас, його використовують у різноманітних дієтах. Бо він вкрай корисний для здоров’я, адже містить купу вітамінів, мінералів та ненасичені рослинні жири.
- Яблука добре підійдуть для розвантажувальних днів, оскільки містять багато мінералів та вітамінів, що вкрай корисні при дотриманні різноманітних дієт.
- Грейпфрути сприяють пришвидшенню метаболізму, а також виводять з організму шлаки й токсичні речовини.
- Волоські горіхи містять у своєму складі поліненасичені жирні кислоти, які допомагають швидко схуднути, а заодно покращують самопочуття.
Як швидко схуднути на 5 кг за тиждень
Лікарі для швидкого схуднення рекомендують дотримуватися збалансованого харчування, в якому обов’язковим продуктом має бути гречка. Гречану кашу найкраще поєднувати з продуктами з вищенаведеного списку, зокрема, із сирими овочами у вигляді салатів. Не варто додавати приправи і надмірно солити страви. Можна у якості заправки до салатів зі свіжих овочів додавати соєвий соус.
Також до списку продуктів можна додати кисломолочний сир, ячмінь, мигдаль, зелені листкові салати, перець, груші, чорний шоколад і зелений чай.
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