Названо продукти, які не можна їсти людям похилого віку: повний список

Вже після 50 всі процеси в організмі починають стрімко сповільнюватися, це стосується також обміну речовин. Травна система значно гірше дає раду з перетравленням і засвоєнням їжі, особливо важкої і не дуже корисної – напівфабрикатів, жирної та гострої, з високим умістом цукру, кислоти тощо. Через це починаються проблеми із зайвою вагою, передчасним старінням і загостренням вікових захворювань. Розповідаємо, які продукти варто виключити людям літнього віку зі свого раціону, щоб не мати проблем зі здоров'ям.

Які продукти треба виключити зі свого раціону людям похилого віку

Солодощі. Усі продукти, які містять багато цукру, небезпечні для здоров’я в такому віці. Після 60 років дозволяється вживати 20 грамів цукру на день, перевищення норми може призвести до серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та ожиріння.

Усі продукти, які містять багато цукру, небезпечні для здоров’я в такому віці. Після 60 років дозволяється вживати 20 грамів цукру на день, перевищення норми може призвести до серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та ожиріння. Соняшникова олія містить жири, які можуть провокувати розвиток захворювань серця, судин та печінки. Краще цей продукт замінити на оливкову олію холодного віджимання.

містить жири, які можуть провокувати розвиток захворювань серця, судин та печінки. Краще цей продукт замінити на оливкову олію холодного віджимання. Червоне м'ясо. Свинина й баранина вкрай важко перетравлюються, тому людям після 60 краще вживати яловичину, курку, кролятину та індичку.

Свинина й баранина вкрай важко перетравлюються, тому людям після 60 краще вживати яловичину, курку, кролятину та індичку. Вироби з білого борошна. Вся випічка з такого борошна вкрай небезпечна для людей похилого віку. Адже цей продукт піддається глибокій обробці, тому втрачає всі корисні властивості. Таку випічку краще замінити на чорний чи висівковий хліб, ці вироби містять у своєму складі корисні речовини.

Вся випічка з такого борошна вкрай небезпечна для людей похилого віку. Адже цей продукт піддається глибокій обробці, тому втрачає всі корисні властивості. Таку випічку краще замінити на чорний чи висівковий хліб, ці вироби містять у своєму складі корисні речовини. Картопля та рис. Ці крохмалисті продукти мають високий глікемічний індекс, тому можуть спровокувати розвиток захворювання на діабет ІІ типу та ожиріння.

Ці крохмалисті продукти мають високий глікемічний індекс, тому можуть спровокувати розвиток захворювання на діабет ІІ типу та ожиріння. Яйця. Літнім людям не можна пити сирі яйця, вони можуть стати причиною сальмонельозу. Ця хвороба супроводжується діареєю, блювотою, гострими болями у животі та шлунку. Ці симптоми призводять до зневоднення організму і втрати калію, а це може стати причиною зупинки серця.

Літнім людям не можна пити сирі яйця, вони можуть стати причиною сальмонельозу. Ця хвороба супроводжується діареєю, блювотою, гострими болями у животі та шлунку. Ці симптоми призводять до зневоднення організму і втрати калію, а це може стати причиною зупинки серця. Грейпфрути. Людям після 60 не слід їсти цих фруктів і пити соки з них. Особливо тим, хто приймає ліки від гіпертонії та безсоння. Оскільки ці препарати можуть вступити в реакцію з кислотами, які містяться у фруктах, що матиме непередбачувані негативні наслідки для здоров'я.

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